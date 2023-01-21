Seçim tarihi ile ilgili tartışmalar ortaya çıktı! Takvim değil oy verme günü esas

Bazı muhalefet parti temsilcileri ve hukukçular, Nisan 20222’de yürürlüğe giren seçim kanunu değişikliklerinin önümüzdeki seçimlerde uygulanabilmesi için Anayasa’daki 1 yıl şartı nedeniyle 6 Nisan’dan sonraki bir tarihte seçim takviminin başlatılması gerektiğini savunuyor. Başta ülke barajının yüzde 7’ye düşürülmesi gibi önemli düzenlemelerin mayıs seçiminde uygulanamayacağını iddia ediyor.

OY VERME GÜNÜ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti kurmaylarının doğru olmadığını vurguladıkları bu iddiaya bir itiraz da TBMM kanadından geldi. TBMM Başkan Müşaviri Doç. Dr. Şeref İba, seçim kanunu değişikliklerinin, yürürlüğe giriş tarihinin üzerinden bir yıl geçmeden yapılacak bir seçimde uygulanamayacağına ilişkin anayasa hükmüne işaret ederek, burada kastedilenin seçim takviminin başlayacağı tarih değil, oy verme günü olduğunu vurguladı.

67. MADDE GAYET AÇIK

Seçim ve siyasi partiler hukuku ile parlamento hukuku konusunda otorite isimler arasında gösterilen İba, Anayasa’nın 67. maddesinin gayet açık olduğunu belirterek, “Son öteleme hükmünde, seçim takvimi değil, ‘yapılacak seçimde’ ibaresi geçmektedir. Yani burada kastedilen oy verme günü, başka bir deyişle oyların sandalye olarak dağılımı ifade edilmektedir. Kaldı ki, ‘Seçim Kanunu’ kavramı ile daha ziyade esasa dair ve sonuca tesir edecek nitelikte düzenlemeler kastedilmiştir” değerlendirmesini yaptı.

ERDOĞAN: CAHİLLERİN ELİNE KALDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin "Seçimler için 14 Mayıs'ı işaret ettiniz, bununla ilgili bir çalışma var mı? Seçim takvimi nasıl işleyecek? Bir de muhalefetin belirttiği bir konu var, kanunda yapılan değişikliklerin eğer seçim olursa 14 Mayıs'ta olursa kullanamayacağı yönünde" sorusuna böyle yanıt vermişti:

"Hukuk farklı bir şey, ama bunun yanında guguk, o da farklı bir şey. Dolayısıyla şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Ve ne diyor? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da ne olur? Yüksek Seçim Kurulu bu kronolojik yapıyı çalıştırır. Örneğin ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın diyelim ki 10'unda, Mart'ın 10'unda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa işte o gün nedir? Seçim günüdür. Bunu da kim takip eder? Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Ama şimdi bunlar tabii bu işin farkında değil. Ne oluyor, ne gidiyor, ne bitiyor? Ama yani 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır."