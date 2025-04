Seçil Erzan'dan mahkeme salonunda yankılanan ifadeler: Ölmek istiyorum, dayanamıyorum

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada tutuklu sanık Seçil Erzan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler de katıldı.



"Yaşadığım mağduriyet nedeniyle hasta kocamı 2 yıl hastaneye götüremedim, evimde can çekişerek öldü’’

Duruşmada ifade veren müşteki Nuray Şengüler, "Ben Denizbank ile açıldığı günden beri çalışıyorum. Seçil ile de o bankada müdür olduğundan beri çalışıyorum. Denizbank benim ikinci evim. Seçil Erzan’a 10 milyon lira ile 6 bin 650 dolar verdim. Yaşadığım mağduriyet nedeniyle hasta kocamı iki yıl hastaneye götüremedim, evimde can çekişerek öldü. Bu durumda bankanın bir suçu yoksa bizler mi suçluyuz? İnsanların hakaretlerine maruz kalıyoruz. Kurnaz, paragöz, salak muamelesi görüyoruz. Ben mecbur muydum gidip emniyete ifade vermeye? Çocuklarım ‘Anne sen mağdursun, rahat ol’ dedi. Seçil’in kendisi her şeyi çok iyi biliyor. Burada doğruyu anlatsın" dedi.



"Beni tahliye ederseniz kimseye zarar vermem, kaçmam’’

Sanık Seçil Erzan ise savunmasında, "Kendime menfaat sağlayayım ya da iyi bir hayat yaşayayım diye bir durumum olmadı. Ben olayların gerçekleştiği dönemde 8 ay kiramı ödeyememiştim, kiram da 8 bin liraydı. Bu dosyada toplam zarar tutarı 19 milyon dolar. 11 milyon dolar da bu müştekilere faiz ödemesi yaptım. Hepsi ispatlı. Geriye kalan 8 milyon dolar da iddianamede yer almayan kişilerde. Ama müştekiler daha fazla alacakları olduğunu söylüyor. Benim kimseye borcum yoktu. Bu dosyada gerçekten tefecilik yapan müşteki konumunda olan kişiler var. Onlar benim kendilerini dolandırıcılık amacıyla aldatmadığımı biliyorlardı. Ben 11 milyon doları çok ağır baskılarla ve psikolojik şiddetle onlara ödemek zorunda kaldım. Daha fazlasını ödeyemediğim için dolandırıcı oluyorum. Oradan oraya savrulurken bir çarkın içinde kaldım. Özgürlüğüm yok, ödeme kabiliyetim hiç yok. Karınca kararınca yapabileceğim bir şey yok. Hayatım boyunca hukuksuz ve kanunsuz bir eylemde bulunmadım. Annemin bana ihtiyacı var. Bugün babamın ölüm yıl dönümü. Beni tahliye ederseniz kimseye zarar vermem, kaçmam. Nefes alacak halim kalmadı. Ölmek istiyorum, dayanamıyorum. Günde 5 kere de imza atarım. Ben kimsenin parasını bir hileyle almış ve saf insanları kandırmış değilim. Benim dolandırıcı olduğumu nasıl söyleyebilirsiniz? Tahliyemi talep ederim’’ ifadelerini kullandı.



Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun 1 Eylül 2022 ile 7 Nisan 2023 tarihleri arasındaki HTS ve baz kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) istenilmesine hükmeden heyet, Denizbank’a yazı yazılarak sanıklar Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu ve Rüya Sağır’ın özlük dosyalarının istenilmesine karar verdi.



Şikayetçilerin tekrar dinlenilmesi kararından vazgeçildi

Mahkeme, hakkında zorla getirme kararı bulunan ve dosya kapsamında daha önce hiç ifadesi alınmayan tanık Umut Akgöze’nin günsüz olarak zorla getirilmesi için yazı yazılmasına, ayrıca hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına rağmen dinlenilmeyen şikayetçilerin daha önce ifadelerinin alınmış olması ve dosyanın kalabalık olması nedeniyle sürüncemede kalmaması gerekçesiyle tekrar dinlenilmesi kararından dönülmesine hükmetti.

Haberin Devamı

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 16 Haziran tarihine ertelendi.