Seçil Erzan mahkeme başkanına 27 sayfa mektup yazdı: 'Birbirlerinin paraları ile bilerek zenginleşmiştiler'

Tutuklu sanık Seçil Erzan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı'na, yarın yapılacak duruşma öncesi 27 sayfalık bir mektup gönderdi.

Erzan mektubunda, müşteki Ömer Kahraman'ın, parasını bankadan çekerek sanık Nazlı Can'a teslim ettiğine dair kendisine mesaj attığını, daha sonra Kahraman'ın yanında bankanın bölge müdürü Ahmet Çelik'in olduğunu belirterek, mesajları sonlandırdığını ve durumu Çelik'ten sakladığını öne sürdü.

Parasının faizinin günü geçtiğinde Kahraman'ın Çelik'i aramadığını, bir kafede anaparasını faizleriyle kendisinden aldığını ifade eden Erzan, bu sırada Kahraman'ın masaya mermi koyarak kendisini tehdit ettiğini de ileri sürdü.

Dosyadaki futbolcular ile bazı müştekilerin birbirini yönlendirmesi ve paralarını çoğaltmak istemeleri amacıyla kendisine geldiklerini belirten Erzan, Arda Turan'ın ana parasının neredeyse tamamını almasına rağmen 7,5 milyon dolar daha alacağı olduğunu söyleyerek gerçek olmayan tutar söylediğini iddia etti.

Erzan, "Arda Turan ifadelerinde yıllarca mevduat için çok sık aradığımı ama kendisinin faiz almadığını herkesin bildiğini belirtiyor. Ancak Turan'ın yıllar sonra birden bire benimle çalışmaya karar vermesi, gayrimenkullerini satarak, arkadaşlarından borç alarak nakit yaratma telaşına girmesi, yıllarca bankadaki mevduat ve faizi için arayıp ikna edemediğimin ve yüksek faiz beklentisinin ispatıdır." iddiasında bulundu.

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Erzan, mektubunda ayrıca, "Ben Fatih Terim ile çalışıyordum. Ben şube müdürü Seçil Erzan olarak Nur Erkasap'a, Volkan Bahçekapılı'ya Emre Belözoğlu'na, Buse Terim'e, Terim Arıcan'a, Arda Turan'a, Emre Çolak'a, Musa Mert Çetin'e, Muslera'ya ve Selçuk İnan'a gitmedim. Emre Belözoğlu'nu hiç tanımıyordum. 18 Mart tarihinde ilk defa gördüm. Volkan Bahçekapılı, kefilliğim söz konusu" diyerek açıkça ikna edilmesinde bir dahlim olmadığını ikrar etmiştir." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar Ali Yörük, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül ve Nazlı Can'ın da arasında olduğu 10 kişinin tefeci olduğunu öne süren Erzan, bu kişilerin kendisinden zorla imzalı kağıt aldığını, tehditle zorla parasını aldıklarını ve kendisine şiddet uyguladıklarını ifade etti.

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Seçil Erzan, Ali Yörük'ün faiz ödeyeceği bahanesiyle ve kendisini korkutarak emrivaki şekilde paralar aldığını, babasından kalan evine haciz gönderdiğini bildirdi.

"BİRBİRLERİNİN PARALARI İLE BİLEREK ZENGİNLEŞMİŞLERDİR"

Erzan, mektubunu şöyle tamamladı:

"Bana para verip mağdur olduğunu söyleyen herkes tefecilik iradesi ile hareket etmiştir. Birçoğu dosyada olan kişiler birbirlerinin paraları ile bilerek zenginleşmişlerdir. Para hırsı insani değerlerinin önüne geçmiş kişiler yüzünden yaşadığım çok zor günlerden, travmatik olaylardan sonra tutukluyum. Kimseye kötülük yapma amacında olmadım. En kötü günleri ben yaşadım. Bedelini ödedim. Ödemeye de devam ediyorum. Bu yaşadıklarım artık son bulsun."