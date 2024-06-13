Seçil Erzan ile ilgili yeni karar! Bahar Candan ile koğuşta birbirlerine girmişlerdi

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 29 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan, suç örgütünün paralarını aklama suçlamasıyla yargılanan Bahar Candan'ın, tutuklu olarak yargılanmasına devam ediliyor.

Ucuz otomobil vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran çeteye üye olmaktan tutuklanan Nihal- Bahar Candan kardeşler ile bankacı Seçil Erzan, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 9. Koğuş'ta birlikte kalıyordu.

Kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda cezaevinden tahliye edilmişti. 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye olunca, psikolojisi bozulan Bahar Candan bir kez hastanelik olmuştu.

PSKİLOJİSİ BOZULDU

Kardeşinin tahliyesi sonrasında iyice psikolojisi bozulan Bahar Candan, koğuş arkadaşı Seçil Erzan ile birbirine girdi.

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KOĞUŞTA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

İddiaya göre Bahar Candan, daha önce çok iyi geçindiği Seçil Erzan ile kavga etmeye başladı. Sözlü atışmalar, ağır hakaretlere kadar vardı. Bahar Candan, Seçil Erzan'ın üzerine "Dolandırıcı" diye bağırarak yürüdü. Seçil Erzan "Sen de aynı suçtan buradasın" diye cevap verince Bahar Candan sinir krizi geçirdi. Önce ikiliyi sakinleştiren memurlar, ardından Erzan’ın şikayeti üzerine tutanak tuttu. Her ikisi de revire götürüldü. Avukatları koğuşların ayrılması için dilekçe verdi.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, Seçil Erzan'la ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

Aylardır aslında Türkiye o iki ismi konuşuyor, Seçil Erzan ve Bahar Candan. Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla Marmara Cezaevi'nin 9. koğuşunda kalıyorlardı Nihal-Bahar Candan kardeşler ve Seçil Erzan. Nihal Candan tahliye edildi. Ardından Seçil Erzan'la Bahar Candan yaklaşık 2 aydır aynı cezaevinin aynı koğuşunda birlikte kalıyorlardı. Ancak ikili arasında son dönemlerde özellikle Nihal Candan'ın tahliyesinin ardından bazı anlaşmazlıklar yaşanmaya başlamıştı. Bunlardan bir tanesi ışık kapatmaydı. Seçil Erzan çok geç saatlere kadar çalıştığı, Bahar Candan da uyumak istediği için ilk olarak ikili arasında böyle bir anlaşma çıktı. Sonrasında konuşulan iki isim arasında bir televizyon anlaşmazlığı çıktı. Bahar Candan'ın sürekli televizyon izlemek istediği ancak Seçil Erzan'ın özellikle haberleri ve televizyonu izlemek istemediği, hatta televizyondaki herhangi bir şeyin sesini bile duymak istemediği nedeniyle ikili arasında anlaşmazlık çıktı ve avukatları harekete geçti. Bankacı Seçil Erzan'ın koğuşunun Bahar Candan'dan ayrılması için bir dilekçe sunuldu ve o dilekçe kabul edildi. Böylelikle iki isim aylardan bu yana birlikte oldukları koğuşlarından ayrılmış oldu. Şimdi bankacı Seçil Erzan da tek kişilik koğuşunda kalıyor. Tüm bu bilgiler bizzat Seçil Erzan'ın avukatından edindiğimiz bilgiler.

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KOĞUŞA BUZDOLABI VE TELEVİZYON İSTEMEDİ

Seçil Erzan, yeni koğuşunda hiçbir şekilde televizyon ve buzdolabı istemedi. Yalnızca kitap istediği de öğrendiğimiz bilgiler arasında.

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