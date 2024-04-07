Şebeke kurdular! Milyonlarca liralık dolandırıcılığa imza attılar

İstanbul'un Bakırköy İlçesinde bulunan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede 8 kişi şikayetçi, 3 kişi şikayetçi sanık, 15 kişi de sanık olarak yer aldı. İddianamede örgütün hiyerarşik yapısı şema ile gösterildi. Buna göre tutuklu sanık Süleyman D. örgüt lideri, tutuklu sanık Abbas K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cemal K., Sevgen A., Levent Ş., Bülent S. örgüt yöneticileri, diğer 6 sanığın da örgüt üyesi olduğu belirtildi.

HAKİMLERE AİT ŞİFRELERİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDA KULLANMIŞ

Süleyman D.'nin tefecilik yapan bir örgütle ortak hareket ettiğinin belirtildiği iddianamede telefonunda yapılan incelemelerde de örgüt içerisindeki kar paylarına ait notlar olduğuna yer verildi. Süleyman D.'nin parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini geçici olarak devralma karşılığında kar payı vaadinde bulunduğu, gayrimenkulünü devraldığı kişilere birkaç ay göstermelik ödemeler yaptığı ancak devam eden süreçte hileli yöntemlerle gayrimenkulleri tefeci örgütle bağlantılı farklı şahıslar adına ard arda tescil ettirip mağdurların mal varlıklarını ele geçirdiği anlatıldı.

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Sonrasında ise evi devir alan her örgüt yöneticisinin gayrimenkulleri farklı kişilere satma şantajıyla mağdurlardan para talebinde bulundukları her defasında aynı şekilde mağduriyet yaşattıkları belirtildi. Ayrıca Süleyman D.'nin birlikte çalıştığı Hakimlere ait UYAP şifreleri yoluyla eriştiği kişisel verileri, dolandırıcılık suçu için kullandığı da kaydedildi.

Bunların yanı sıra Demirel'in, yine UYAP sistemi üzerinden edindiği bilgilerle, icra mahkemelerindeki alacaklılarla irtibat kurduğu, maddi menfaat karşılığında uyuşmazlığın mahkeme dışında çözülmesine yönelik girişimlerde bulunduğu yönünde bulguların yer aldığı görüldü. İddianamede örgüt yöneticisi olarak değerlendirilen sanıkların gayrimenkul alımlarının hepsinde örgüt lideri Süleyman D.'nin telkinleri sonucu evleri aldığı, para transferlerini de yine Süleyman D.'nin yönettiği değerlendiriliyor. Bu evlerin devirlerinde de çeşitli şüpheye yer bırakan işlemlerin olduğu da belirtiliyor.

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MÜŞTEKİLERİ UYAP ÜZERİNDEN SORGULATMIŞLAR

Süleyman D.'nin annesi, zabıt kâtibi Hamiyet Ç. ve zabıt kâtibi olan eski eşi Vildan Ö.'nün incelenen LOG kayıtlarında birçok defa müştekilerin UYAP sorgularını yaptıkları görüldü. Bunu yapma sebepleri sorulduğunda ise "Bir dosya sormuşlardır ondan bakmışımdır, neden baktığımı hatırlamıyorum" şeklinde beyanlarda bulunduklarına yer verildi. Süleyman D.'nin kız kardeşi Dilek D., Hamiyet Ç. ve Vildan Ö.'nün el koyulan telefonlarında birçok banka dekontunun fotoğrafları görüldü bunlar incelendiğinde ise aynı tarihlerde çok sık olacak şekilde hesaplarına 100 bin lira, 200 bin lira, 30 bin lira gibi para giriş çıkışları olduğu ve açıklama kısmında çoğunlukla "Süleyman borç", "Süleyman borç iade" ibarelerinin yazıldığı tespit edildi. Ayrıca söz konusu evlerin son sahibinin örgüt yönetici Abbas K. olduğu da görüldü.

TOPLAMDA 144 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Süleyman D.'nin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar hapsi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan toplamda 20 yıldan 100 yıla kadar hapsi ve 100 bin gün adli para cezası, 'Tefecilik' suçundan 12 yıldan 26 yıla kadar hapsi ve 30 bin güne kadar adli para cezası, 'verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar hapsi ve 'Bilişim sistemine girme' suçunda da 2 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıklarında değişen suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları istendi.

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