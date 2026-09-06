Schengen sınırlarında yeni dönem: Girişlerde geçici esneklik bugün sona eriyor!

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Sistemin devreye girmesiyle birlikte, yoğunluğun doruk noktaya ulaştığı havalimanları ve kara sınırlarında yetkililerin biyometrik veri toplama işlemlerini geçici olarak askıya alabilmesine imkan tanıyan esneklikler uygulanıyordu.

Geçici Esneklik Neyi Değiştiriyordu, Şimdi Ne Olacak?

6 Eylül tarihi itibarıyla bu istisnai uygulama büyük ölçüde daralıyor.Sınır görevlilerinin yoğunluğu gerekçe göstererek parmak izi ve yüz tarama gibi biyometrik kontrolleri atlama veya durdurma yetkisi ortadan kalkıyor.

Havalimanlarında Bekleme Süreleri Uzuyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, eski sistemde 20-25 saniye süren standart pasaport kontrolleri, EES biyometrik kayıt süreçleriyle birlikte ortalama 90 saniyeye kadar çıktı. Esnekliğin kalkmasıyla birlikte major transfer merkezlerindeki yoğunluğun artması bekleniyor:

Frankfurt Havalimanı: Geçtiğimiz yıl ortalama 60 dakika olan bekleme süreleri, yeni dönemde 120 dakikaya ulaştı.

Münih Havalimanı: Bekleme süreleri 31 dakikadan 60 dakikaya yükseldi.

Amsterdam Schiphol: Maksimum bekleme süreleri 120 dakikayı buldu.

Seyahat Edecekler İçin Kritik Uyarılar

Sektör temsilcileri ve uzmanlar, 6 Eylül sonrasında Avrupa'ya uçacak yolcuların mağduriyet yaşamaması adına şu önlemleri alması gerektiğini vurguluyor:

Erken Varış: Yolcuların havalimanı kontuarlarına ve pasaport kuyruklarına takılmamak için normalden çok daha erken saatlerde dış hatlar terminalinde bulunması şart.

Aktarma Süreleri: Sınır kapılarındaki olası gecikmeler göz önünde bulundurularak, bilet alırken dar aralıklı (asgari) transfer sürelerinden kaçınılması öneriliyor.

Biyometrik Veri Muafiyetleri:12 yaşından küçük çocuklar parmak izi uygulamasından muaf tutulurken, diplomatlar, uzun süreli vize ve oturum izni sahipleri sistemin genel kurallarından ayrı tutulmaya devam ediyor.

Sistemin kalış sürelerini dijital olarak ve hatasız takip etmesi, vize ihlallerini anında tespit etmesine olanak tanırken, seyahat severlerin pasaport kontrol noktalarında sabırlı ve hazırlıklı olması gerekiyor.