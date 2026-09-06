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GündemKıyıköy'de palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü: Gece gündüz denize mesai!
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Kıyıköy'de palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü: Gece gündüz denize mesai!

06.09.2026 - 14:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı turistik beldesi Kıyıköy’de yeni balıkçılık sezonunun açılmasıyla birlikte yaşanan palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü. Bereketli sezonu en iyi şekilde değerlendirmek isteyen balıkçılar, gece gündüz demeden Karadeniz açıklarında yoğun bir mesai yürütüyor.

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1Kıyıköy'de palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü: Gece gündüz denize mesai!

Kırklareli’nin Kıyıköy beldesinde palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürürken, balıkçılar bereketli sezonu değerlendirmek için gece gündüz denizde mesai yapıyor.

2Kıyıköy'de palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü: Gece gündüz denize mesai!

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar, palamut sezonunda yaşanan bolluğu değerlendirmek için gece gündüz denizde mesai yapıyor.

3Kıyıköy'de palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü: Gece gündüz denize mesai!

Kıyıköy’de sezonun başlamasıyla birlikte denize açılan balıkçılar, sabahın erken saatlerinden itibaren çapariyle avlanırken, öğleden sonra uzatma ağlarıyla palamut avına devam ediyor.

4Kıyıköy'de palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü: Gece gündüz denize mesai!

Günün büyük bölümünü denizde geçiren balıkçılar, avladıkları palamutları satışa sunmak için çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürüyor.

5Kıyıköy'de palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü: Gece gündüz denize mesai!

Denizdeki palamut bolluğunun balıkçıların yüzünü güldürdüğü Kıyıköy’de, bereketli sezonun devam etmesi bekleniyor.

6Kıyıköy'de palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü: Gece gündüz denize mesai!

Balıkçılar, palamut avındaki bolluktan memnun olduklarını belirterek, sezonun bereketli geçmesini umut ettiklerini ifade etti.