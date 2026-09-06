2026 KPSS ne zaman bitiyor? ÖSYM KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınav takvimi

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Milyonlarca memur adayının katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) maratonun ne zaman sona ereceği, ÖSYM'nin 2026 sınav takvimi ile netleşti. "KPSS ne zaman bitiyor?" sorusu, lisans oturumlarının yanı sıra ön lisans ve ortaöğretim maratonunu da kapsayacak şekilde merak ediliyor. 2026 yılı ÖSYM takvimine göre tüm KPSS oturumlarının bitiş tarihleri şu şekildedir:

KPSS Lisans Bitişi: Lisans maratonu, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarının ardından 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Alan Bilgisi sınavları ile tamamlanıyor.Lisans sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.

KPSS Ön Lisans Bitişi: Ön lisans düzeyindeki adaylar için sınava giriş tarihi 4 Ekim 2026 olup, tek oturumda gerçekleşen bu sınav aynı gün sona eriyor.

KPSS Ortaöğretim (Lise) Bitişi: Lise mezunlarının ter dökeceği ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak ve aynı gün bitecek.

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) Bitişi: 2026 KPSS maratonunun en son oturumu olan DHBT, 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanarak tüm sınav takvimine noktayı koyacak.

KPSS Sınavları Saat Kaçta Bitiyor?

ÖSYM uygulama kurallarına göre sabah oturumları genellikle saat 10.15'te başlıyor ve 12.25'te (130 dakika süreyle) sona eriyor. Öğleden sonra düzenlenen alan bilgisi oturumları ise saat 14.45'te başlayıp ilgili oturum süresine göre tamamlanıyor. Adaylar sınav salonlarından çıkış saatlerinde ÖSYM'nin güvenlik prosedürlerine tabi tutuluyor.