Aile hekiminin gökyüzü tutkusu: Ay Tutulmasını böyle görüntüledi

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Gökyüzü gözlemciliğinde sabrın büyük önem taşıdığını ifade eden Öztıraç, yaşadığı anları şöyle anlattı:"Daha önce çok sayıda Ay tutulması fotoğrafladım. Teknik ve tecrübe anlamında kendimi en hazır hissettiğim tutulmalardan biriydi. Ancak tam tutulma saati yaklaşırken gökyüzü bir anda tamamen yoğun bulutlarla kaplandı. Gökyüzü gözlemciliğinin en büyük kuralı sabırdır. Ümidimi hiç kaybetmeden beklemeye devam ettim. Nitekim saat 05.30 civarında bulutlar aralandı ve Ay'ın Dünya'nın gölgesiyle buluştuğu o büyüleyici anları kaydetmeyi başardım."Tutulmanın gün doğumuna yakın gerçekleşmesinin fotoğraf çekimini daha da özel hale getirdiğini söyleyen Öztıraç, Ay'ı sabahın ilk aydınlığında ve deniz üzerindeki yansımalarıyla görüntülemenin kendisi için tarif edilmez bir deneyim olduğunu belirtti.