'Bağırınca kaçmıyorlar' diyen çiftçi çareyi yüksek voltajda buldu: Kahramanmaraş'ta 40 günlük zorlu mesai başladı

4

"Her sene farklı oluyor. Kuşlar sese ve adama alışıyor, bağırıyorsun kaçmıyor. Bu nedenle her yıl farklı bir şey deniyoruz. Bu sene ses sistemini denedik, faydasını da gördük. Seneye de inşallah gaz balonlarını (helyum gazıyla şişirilmiş renkli balonlar) deneyeceğiz. İnşallah onun da faydasını görürüz."



Gemci, hareketli ve dikkat çekici görüntü oluşturan gaz balonlarının rüzgarla hareket etmesiyle kuşların ürkütülerek bölgeden uzaklaştırılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.