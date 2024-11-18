'Savunma ve Satınalma’da Yapay Zeka Zirvesi’ne yoğun ilgi

Türkiye’de başta savunma sanayii olmak üzere satınalma ve tedarik süreçlerinde yapay zeka destekli uygulamaları tanıtmak, yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, sektörün önde gelen isimlerinin ilham verici sunumlarına, vaka çalışmalarına ve yenilikçi çözümlere ev sahipliği yaptı.

Yapay Zeka Destekli Chatbotlar Geliyor

Savunma sanayii ve satınalma sektöründen üst düzey yöneticilerin, alanında uzman isimlerin, kamu ve özel sektör temsilcilerinin, akademisyenlerin, paydaşların ve birçok ilden gelen davetlilerin buluştuğu sempozyumda; “Yapay Zekanın Satınalma’daki Rolü” ve “Savunma Sanayii Tedarik Yönetimi” konuları masaya yatırıldı.

Sempozyumun ilk bölümünde, yapay zeka destekli e-satınalma platformuyla öne çıkan PERAPOLE CEO’su M.Alphan Namlı, Takım Lideri Sefa Aras ve Teknoloji Direktörü Miraç Bektaş, “Yapay Zekanın Satınalma’daki Rolü” konusunda sunum yaptı. Satınalma ve tedarik süreçlerinde yapay zeka destekli robotların hizmet vermeye başlayacağını duyuran PERAPOLE, katılımcıların ilgi odağı olurken; tanıtımını yaptığı yapay zeka tabanlı modülüyle de dikkat çekti.

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M.Alphan Namlı “Ülkelerarası Al-Sat Süreçlerini Robotlar Yönetecek”

Satınalma ve tedarik yönetiminde üretken yapay zekanın geleceği konusundaki öngörülerini ve hayata geçirdikleri projeleri katılımcılarla paylaşan PERAPOLE CEO’su M.Alphan Namlı, “Yapay zekanın artık sadece bir kavram olmadığını, somut etkiler yaratan bir gerçeklik olarak işletmelerin verdiği hizmetleri en üst seviyede etkilediğini belirtti. Namlı, “PERAPOLE olarak, satınalma ve tedarik süreçleriyle birlikte müşteri hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımak ve süreçleri optimize etmek amacıyla yapay zeka destekli dijital asistanları kullanıma sunuyoruz. Yenilikçi, yapay zeka destekli “PI” olarak adlandırdığımız dijital asistan modülümüz, satınalma-tedarik süreçlerinde rutin sorgulamaları otomatikleştirerek anlık cevap ve çözümler sunuyor. Bir ürün, mal ya da hizmetin fiyatını, özelliklerini, ölçülerini detaylı olarak görüp ülkeler bazında fiyat karşılaştırası yapabiliyorsunuz. Platformumuzda bulunan yapay zeka tabanlı çok dil seçeneğine sahip robotlar (Chatbotlar) ile yabancı dil bilmeseniz bile istediğiniz ülkeden ürün ve hizmeti satın alabilirken aynı zamanda da satış yapabiliyorsunuz. Kısaca dünyayı ayağınıza getiriyoruz” dedi.

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Savunma Sanayii Tedarik Zincirine Yapay Zeka Desteği

“Moderatörlüğünü Milli Kablo Genel Müdürü Yavuz Ekinci’nin yaptığı “Savunma Sanayii Tedarik Yönetimi” temasının işlendiği ikinci bölümde, savunma sanayii sektörünün önde gelen isimlerinden ASELSAN Merkezi Satınalma Direktörü Fevziye Yılmaz ve TEI Finans ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı Emre Saylan savunma sanayiinde tedarik yönetimindeki kritik süreçleri, yapay zeka destekli senaryoları, tedarikçi seçimlerini ve sivil endüstri firmalarının savunma sanayiine entegrasyonunu ele aldı.

Savunma sanayiinde geliştirilen yerli ve milli teknolojilerin geldiği son noktayı da katılımcılarla paylaşan konuşmacılar; savunma sanayiinde satınalma ve tedarik yöntemlerinin de artık teknoloji hızına ve gelişimine uyum sağlamasının vazgeçilmez olduğunu aktardılar.

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Satınalma ve Tedarik Yönetiminde “Dijital Asistanlı” Dönem

Günümüzün hızlı tempolu iş dünyasında yapay zeka destekli araçlara ve dijital platformlara sahip olmak hem başarı hem de fark yaratmak için büyük önem taşıyor. Tedarik zincirinde sihirli bir çözüm sunan yapay zeka, yüksek düzeyde güvenlik ve işlem hızı sağlayarak şirketlerin iş akışını ve süreçlerin kullanımını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda şeffaflık ve verimlilik sağlayarak müşteri beklentilerine de cevap veriyor.

Satınalma ve tedarik süreçlerini şirketlerin dijital ortamda yönetmesine imkanı sağlayan PERAPOLE, platform üzerinden yapay zeka destekli yeni bir uygulamayı hizmete sunuyor. Uçtan uca tedarik ve satınalma zincirinde ilgi odağı olacak bu dijital modül, yapay zeka görevlerine ekstra yetenekler katıyor ve basitleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Platformda oluşturulan Chatbotlar ile anlık yanıtlar ve kişiselleştirilmiş çözümlerle yeni bir kolaylık ve verimlilik düzeyi sunuluyor.

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Yapay zeka, iş süreçlerini otomatikleştirerek şirketlere; maliyetleri düşüren, gelirleri artıran ve global etkileşim sağlayan güvenilir bir iş ortağı olarak liderlik ediyor.