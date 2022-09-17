Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: TCG Anadolu, NATO ittifakının da bir parçası olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılında başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nin ana yükleniciliğinde inşa edildi. Yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 olan projede 131 alt yüklenici görev aldı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise yapımı tamamlanarak test faaliyetleri süren ve envantere girdiğinde Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olacak ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Yerli ve milli sanayi ile geliştirildi

Gemide yer alacak silah sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, aviyonik sistemler yerli ve milli sanayii tarafından geliştirildi. Anadolu Gemisi, üzerine iniş kalkış yapacak SİHA’larla birlikte dünyada ilk kez bir “SİHA Gemisi” haline gelecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkânları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekâtları çerçevesinde tıbbi destek için kullanılabilecek. 231 metre uzunluğunda 32 metre genişliğinde olan gemiyi gezen Başkan Demir ise çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.



“NATO ittifakının da bir parçası olacak”

Çalışmalara ilişkin konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Bu gemide, yerlilik oranımız yüzde 70 oranlarında. Çok geniş bir alt yüklenici zinciriyle çalışılıyor. 131 alt yüklenici var ve bu gemi ülkemizin en büyük savaş gemisi olacak. Dünya’da ise bu ölçekte bir gemiye sahip sadece 12 ülke var. Donanmamız bu gemiyle gücüne güç katacak. Şunu da unutmamak gerekiyor. Bu gemi aynı zamanda NATO görevleri için de güç aktarma faktörü olacak. Alında NATO ittifakının da bir parçası olacak. İleriki aşamada gemimiz üzerine iniş ve çıkış yapacak SİHA’larla birlikte bir dönüştürme çalışmamız devam ediyor. İleri aşamada şu anki mevcut SİHA'larımız değil Kızılelma gibi uçaklarımızın da bu tür gemilere iniş kalkış yapabilme kabiliyetleri olması konusunda da tasarım aşamasında çalışmalar yapılıyor. Gemimiz hizmete girdikten sonra üzerine konacak helikopter harici hava platformları için adaptasyon ve entegrasyon süreçleri hizmete girdikten sonra devam edecek” dedi.



“TCG Anadolu’nun bu yılsonunda kabulünün yapılmasını bekliyoruz”

Sözlerine devam eden Demir, “Öte yandan gemimiz bir hastane görevi de görebilecek, insan yardım aktarma görevi de görebilecek. Afet bölgelerine yardım hizmeti de verebilecek. İçerde çok geniş bir tıbbi cihaz teşkilatı var. Gemimizi Mayıs'a 2019 yılında denize indirmiştik. Haziranda da deniz kabul teslimlerine başladık. İnşallah bu yılsonunda kabulünün yapılmasını bekliyoruz. Gemimiz üzerinde bir güç aktarma sistemi olacak. Hava platformları olacak. Pist olarak gördüğümüz alanda helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabilecek. Gemimiz içerisinde bulunan havuzda ise çeşitli zırhlı araçlarımızı, tanklarımızı ve personellerimizi karaya intikal ettirebilecekler” diye konuştu.