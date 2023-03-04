Savcı, emniyet kemeriyle cinayetin sanığı Buket için 18 yıla kadar hapis istedi

Olay, geçen yıl 10 Şubat günü saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak'ta meydana geldi. İlişki yaşadıkları öne sürülen 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz ile Buket Çelik arasında, park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı. Buket Çelik, iddiaya göre sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğdu. Olayın ardından gözaltına alınan Buket Çelik, tutuklandı.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı İzmir Morg İhtisas Dairesi'nin hazırladığı detaylı otopsi raporunda kanında ethanol ile sildenafil saptanan Hakkı Öz'ün ölümünün, bağla boğma ile oluşmasının mümkün olduğu belirtildi. Raporda, ölümün mekanik asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) ve beyin iskemisi (kan akışının zayıflaması veya tamamen kesilmesi) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı da kaydedildi. Buket Çelik hakkında, 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Önceki duruşmalarda Hakkı Öz ile aynı evde yaşamadığını, sevgili olmadıklarını, kendisinden maddi destek almadığını söyleyen sanık Buket Çelik, dün, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Sanık Çelik dışında, duruşmaya, sanık avukatı Kasım Şimşek, şikayetçi avukatı Halil İbrahim Karaağaç da katıldı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık Çelik için iddianamede 'Kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma' suçundan ceza istendiği hatırlatıldı. Ancak kovuşturma aşamasında yapılan keşif, alınan kamera görüntüleri ve sanık Çelik'in savunmaları birlikte değerlendirildiğinde sanığın eyleminin kasten öldürme suçunu oluşturduğuna yer verildi. Ayrıca sanığın, öldürülen Hakkı Öz tarafından küfür ve tehdit edildiğinin tanık beyanlarınca ortaya konulduğu belirtilerek, haksız tahrik altında suçu işlediğine de yer verildi. Bu nedenle sanığın haksız tahrikle kasten öldürme suçundan 12 ile 18 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

OLAYA İŞTİRAK 3'ÜNCÜ KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mütalaada son tartıştıkları yer olan tanık Orhan'a ait tamirhaneyle, cinayetin işlendiği hafif ticari aracın bulunduğu yerin yaklaşık 350- 400 metre mesafede olmasına rağmen sanık Buket Çelik'in öldürülen Hakkı Öz ile arbede yaşadıktan hemen sonra araçtan inerek orada bulunan tanık Yunus'a 'polis çağır' demesine rağmen tanık Orhan'a gidip neden polis çağrılmasını istemediğine dikkat çekildi. Mütalaada ayrıca, olay yeri keşfinde, gözlemlenen sanık Çelik'in davranış biçimleri, araçtaki sağ ön yolcu koltuğundan kalkarak, öldürülen Öz'ün olduğu tarafa geçerek öldürmesinin mümkün olmadığına da dikkat çekilip, 3'üncü kişilerin yardımcı olduğu şüphesiyle suç duyurusunda bulunulması kanaatine varıldığı da vurgulandı.

'NİTELİKLİ KASTEN ÖLDÜRME' TALEBİ

Duruşmada söz verilen öldürülen Hakkı Öz'ün ailesinin avukatı Halil İbrahim Karaağaç, "Öldürme suçu niteliklidir. Sanık Çelik, tasarlayarak öldürme suçunu işlemiştir. Öldürülen Öz, 2.74 promil alkollüdür. Asfiksi nedeniyle ölüm meydana gelmesi için 5-10 dakika boğazının sıkılması gerekmektedir. Eğer bu suça iştirak eden varsa, nitelikli suç işlendiğinden nitelikli halden cezalandırılmasını istiyoruz. Dosyada toplumun kanayan yarası olan kadına işkence yapıldığı iddiaları bulunmaktadır. Bu iddiaları kabul etmiyoruz. Sanığın 'nitelikli kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

SANIK TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık Buket Çelik ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Olay anında yanımda hiç kimse yoktu, yalnızdık. Darp edildiğim zaman yardıma gelenlerin olduğunu söyledim ancak bu insanların bir kısmı tanık olarak dinlendi, bir kısmını tanımıyorum. Bu eyleme iştirak eden hiç kimse yoktur. Orhan abinin dükkanına kadar yürüyemedim, darp edilmiştim, yardım isteyemedim. Yolda polis ekiplerini görüp yardım istedim. Esas hakkındaki ayrıntılı savunmamı avukatımla birlikte yapacağım, bu aşamada tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık Çelik'in avukatı Kasım Şimşek ise "Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarımızı hazırlamak için süre talep ediyoruz. Tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaate ise ev hapsi de olabilir her türlü adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasını talep ederiz" dedi. Mahkeme başkanı, sanık Buket Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.