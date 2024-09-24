Savaş patladı, dünya ayakta! İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor

Birinci yılını doldurmasına sayılı günler kalan savaş Orta Doğu'da birçok ülkeye yayıldı ve halihazırda Lübnan savaşın merkez üssü haline geldi.

İSRAİL BEYRUT'A HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Uluslararası medya İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

SAFLAR NETLEŞİYOR, RUSYA, ÇİN VE TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

İsrail'in Lübnan'ı kuzeyden güneye bir günde yüzlerce kez vurması, aylardır korkuyla beklenen topyekun savaş ihtimalini dünyanın bir numaralı gündemi haline getirdi.İsrail'in ana müttefiki ABD Lübnan'da bir kara işgaline karşı olduğunu bir diplomatı aracılığıyla açıkladı. AFP haber ajansına ismini vermeden konuşan diplomat, Lübnan-İsrail sınırındaki krizin çözümü için bazı somut fikirler sunduklarını aktardı. ABD'li diplomat, söz konusu önerilerin Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve muhatapları arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında tartışılacağını da ekledi. Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Mavi Hat olarak bilinen sınır boyunca yaşanan çatışmaların yeterince uzun sürdüğünü belirtip diplomatik çözümün herkesin yararına olduğunu söyledi.Ancak ABD Savunma Bakanlığı'nın tam da İsrail'in Lübnan'a saldırdığı gün Orta Doğu'ya ek asker göndereceğini duyurması, kafaları karıştırdı. ABD'nin hali hazırda Orta Doğu'da 40 bin askeri bulunuyor, Pentagon ek asker sayısını paylaşmadı ancak az sayıda olacağını açıkladı. Pentagon, bölgesel savaş riskine karşı ek birliklerin Orta Doğu'ya yollanacağını savundu.

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RUSYA'DAN UYARI: ÇOK TEHLİKELİ OLAY

Rusya'dan bugün yapılan açıklamada ise İsrail ve Hizbullah arasındaki savaşın tırmanmasının, Orta Doğu'yu tamamen istikrarsızlaşma riski taşıdığı vurgulandı.Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, mevcut tablonun çatışma bölgesinin genişlemesi riskini de barındırdığını belirtip "Elbette bu potansiyel olarak çok tehlikeli bir olay" dedi. Sözcü Peskov, Lübnan'daki hava saldırılarının Moskova'yı aşırı derecede endişelendirdiğini de ekledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova ise, Moskova'nın Lübnan'a karşı büyük saldırıyı kesin olarak kınadığını açıkladı. Rusya'nın sivillerin gelişigüzel hedef alınmasını kategorik olarak kabul edilemez bulduğunu kaydeden Zaharova, "Durum tamamen kontrol dışına çıkmadan önce şiddet sarmalının acil şekilde durdurulması gerekiyor" dedi. AFP haber ajansı, Moskova ve Tel Aviv arasında son yıllardaki daha sıcak ilişkilere rağmen Rusya'nın önceki aylarda İsrail'in Gazze'de giriştiği işgal savaşını da kınadığını hatırlatıyor.

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TÜRKİYE: KAOSA SÜRÜKLEME ÇABASININ YENİ BİR AŞAMASI

Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürüklemeye çalıştığını vurguladı.Açıklamada, "İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır. İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır" denildi.

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ÇİN İSRAİL'İ KINADI

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi İsrail'in Lübnan'a saldırılarını güçlü şekilde kınadı, Lübnan'ın egemenliği ve güvenliğinin korunmasına destek verdi. Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Buhabib'le telefonda görüşen Wang Yi, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

İRAN: BÖLGE GERİ DÖNÜLEMEZ BİR SAVAŞA SÜRÜKLENİYOR

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Orta Doğu'yu geri dönülemez bir savaşa sürüklediğini söyledi. Gazetecilere konuşan Pezeşkiyan'a İran'ın Lübnan'a Hizbullah'ı savunmak için gelip gelmeyeceği soruldu. Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'ı provoke etmeye çalıştığını belirtip Orta Doğu'da çıkacak bir savaşın geri dönülemez sonuçlara yol açacağını vurguladı.

ARAP ÜLKELERİ

Arap ülkeleri Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün İsrail'in Lübnan saldırılarını endişeyle izlediklerini belirtip Beyrut yönetimine destek verdi. Mısır, doğrudan İsrail'i kınadı.

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İNGİLTERE

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, tırmanan gerilimin devam etmesinin 'daha da yıkıcı sonuçlar doğurma riski taşıdığı' uyarısında bulundu.FRANSA'DAN BMGK'YA ACİL OTURUM ÇAĞRISIFransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Paris yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Lübnan'ı görüşmek için acil şekilde toplantıya çağırdığını duyurdu.

AVRUPA BİRLİĞİAvrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'da neredeyse tam teşekküllü bir savaş gerçekleştiğini vurguladı, "Eğer bu bir savaş durumu değilse, buna ne ad verirsiniz bilmiyorum" diyerek sivil kayıplara atıfta bulundu.