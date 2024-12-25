GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Sarıyer'de korkunç kaza: TEM otoyolunda okul servisi devrildi

Sarıyer'de korkunç kaza: TEM otoyolunda okul servisi devrildi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Seyrantepe’de TEM otoyolunda okul servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

25.12.2024 - 17:13 | | Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
Sarıyer'de korkunç kaza: TEM otoyolunda okul servisi devrildi

TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkiinde Edirne yönüne seyreden okul servisi, iddiaya göre bir hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarparak devrildi. Kazada servisteki öğrenciler ve hostes hafif şekilde yaralanırken, otoyolda trafik yoğunluğu meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kazayı gören Oktay Kaya, "Bir araba sıkıştırınca, o da sağa geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. İçinde çocuklar varmış. Ben sorduğumda hostes biraz yaralıymış ama çocuklarda bir şey yok dediler. Şu an arabayı kaldırmaya çalışıyorlar. Çocukları tahliye ettiler" dedi.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Rekabet Kurulu, Bonus Sözleşmeleri hakkındaki incelemesini tamamladı

Rekabet Kurulu, Bonus Sözleşmeleri hakkındaki incelemesini tamamladı

Azerbaycan'da bir günlük milli yas ilan edildi

Azerbaycan'da bir günlük milli yas ilan edildi