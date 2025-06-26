Sarıyer'de kan donduran vahşet! İstismara uğrayan hamile nişanlısını öldürdü

İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde eski nişanlısı tarafından vurulan Oya Budak hayatını kaybetti. Budak'ın hamile olduğu ve cinsel istismara uğradığı öğrenildi.

Olay saat 00.00 sıralarında Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 buçuk aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. (19) tarafından silahla göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Budak, kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi. Otomobille kaçan Samet T. ise Sarıyer polisi tarafından Kağıthane'de yakalandı.

İSTİSMAR, NİŞANI ATTIRDI

Öte yandan Oya Budak'ın, 6 ay önce cinsel istismara uğrayıp hamile kaldığı ve bu yüzden Samet T. ile nişanının bozulduğu ortaya çıktı. Budak'a cinsel istismara bulunan kişinin ise tutuklandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Samet T. ile Oya Budak bir süre önce nişanlandı. Ancak, bu süreçte Oya Budak'a ismi öğrenilemeyen bir başka kişi cinsel istismarda bulundu, Budak hamile kaldı. Bunu öğrenen Samet T., Budak ile olan nişanını bozdu.

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BARIŞMAK İÇİN BULUŞTUĞU ESNADA GÖĞSÜNDEN VURDU

Samet T., Oya Budak'ı dün saat 23.00 sıralarında Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ne konuşmaya çağırdı. Burada çıkan tartışmada, Samet T., yanında bulunan silah ile 5 buçuk aylık hamile Budak'a ateş etti. Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı. Samet T. ise babasına ait olan 34 ES 1380 plakalı araçla kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



HAMİLE KADIN VE BEBEĞİ HAYATLARINI KAYBETTİ

Oya Budak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Burada ameliyata alınan Budak, yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. Karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.



ZANLI KAĞITHANE'DE YAKALANDI

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, şüpheli Samet T.'nin Kağıthane'de olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Samet T., olaydan kısa süre sonra, bugün gece saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan Samet T. emniyete götürüldü. Öte yandan, Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunan kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.