Sarıyer’de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik kilitlendi

Kaza, saat 14.00 sıralarında İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahalles Metin Oktay Caddesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, viraja girdiği sırada şoförü Y.E.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği mıcır yüklü hafriyat kamyonu devrildi.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkarılan Y.E.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Polis ekiplerinin kaza nedeniyle güvenlik önlemi aldığı yolda hafriyat kamyonunun kaldırılması için çalışma başlatılırken yolda trafik yoğunluğu yaşandı.