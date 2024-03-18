GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Sarıyer'de dehşete düşüren olay! Çöp konteynerindeki not polisi harekete geçirdi
ABONE OL

Sarıyer'de dehşete düşüren olay! Çöp konteynerindeki not polisi harekete geçirdi

Sarıyer'de çöp konteynerinin üzerindeki "ceset aşağıda" yazısı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir ceset buldu.

18.03.2024 - 15:42 | | İSTANBUL (İHA)
Sarıyer'de dehşete düşüren olay! Çöp konteynerindeki not polisi harekete geçirdi

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Hunca mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Belgrad Ormanı içindeki kaynaktan su almaya giden vatandaşlar, yol kenarındaki çöp konteynerinin üzerinde 'ceset aşağıda ceset' notunu görünce polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, ormanlık alanda araştırma yaptı. Çöp konteynerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir erkeğe ait ceset buldu. Uçurumdan aşağı atılan, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin tanınmaz hale geldiği öğrenildi.

Sarıyerde dehşete düşüren olay Çöp konteynerindeki not polisi harekete geçirdi

Ceset itfaiye ekiplerinin yardımıyla atıldığı yerden çıkarılarak kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arzu Özdemir isimli vatandaş, "Ben bir kaç gün önce su almaya gitmiştim. Yazıyı gördüm. Çocukların yazdığını düşünerek kedi ya da başka bir hayvan için zannettim. Ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. İnsan cesedi olduğunu öğrendiğimde aklıma yazıyı gördüğüm geldi. Polis arabaları geldiğinde mahallece olay yerine gittik" dedi.

Sarıyerde dehşete düşüren olay Çöp konteynerindeki not polisi harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Arkadaşlarının 'İntihar etti' söylemişlerdi, gerçek sorguda ortaya çıktı

Arkadaşlarının 'İntihar etti' söylemişlerdi, gerçek sorguda ortaya çıktı
Marmaray İstasyonu'nda dehşeti yaşayan kadın yüzündeki 40 dikişle korku dolu anları anlattı

Marmaray İstasyonu'nda dehşeti yaşayan kadın yüzündeki 40 dikişle korku dolu anları anlattı