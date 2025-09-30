Sapanca'da gizemli yapı tekrar ortaya çıktı! Kazma-kürekle bölgeye gidenler merak uyandırdı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
30.09.2025 - 01:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve kuraklık sebebiyle son yılların en düşük seviyesine ulaşan Sapanca Gölü'nde tarihi taş kalıntılar tekrar ortaya çıktı. Ellerinde kazma ve küreklerle bölgeye giden 3 kişi ise merak uyandırdı.

Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde kuraklık sebebiyle su seviyesi kritik seviyelere geriledi.

Kot seviyesi 29,13'e kadar düşen ve tehlike çanlarının çaldığı gölde geçtiğimiz sene ortaya çıkan taş yapı, suyun çekilmesi ile birlikte tekrar gün yüzüne çıktı. Ancak bu kez yapının üzerinde farklı görüntüler kaydedildi.

Ellerinde kazma ve küreklerle bölgeye geldiği değerlendirilen ve merak uyandıran 3 kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

#Gündem

