GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSapanca'da düştüğü havuzda boğulan 4 yaşındaki çocuk defnedildi
HaberlerGündem Haberleri Sapanca'da düştüğü havuzda boğulan 4 yaşındaki çocuk defnedildi

Sapanca'da düştüğü havuzda boğulan 4 yaşındaki çocuk defnedildi

18.05.2025 - 16:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ardacan UZUN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-

Sapanca'da düştüğü havuzda boğulan 4 yaşındaki çocuk defnedildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ailesiyle birlikte tatil için gittiği bungalov tesisinde düştüğü havuzda boğulan Ardıç Aktepe (4), Kocaeli’nin İzmit ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sapanca ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki bir bungalov tesiste meydana geldi. Sebahattin ve Nurcan Aktepe çifti, 2 çocuğundan Ardıç ile birlikte tatil için bungalov tesisine gitti. Burada havuza düşen Ardıç Aktepe, yaklaşık 10 dakika kaldığı sudan ailesi tarafından fark edilip çıkartıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Aktepe, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ardıç Aktepe doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sapancada düştüğü havuzda boğulan 4 yaşındaki çocuk defnedildi

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, bungalov tesisin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024’te iptal edildiği, ailenin müşteri kaydının da Aktepe’nin ölümü sonrası yapıldığı tespit edildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Ardıç Aktepe’nin cenazesi ailesi tarafından alınarak Kocaeli’nin İzmit ilçesine getirildi. Aktepe için Malta Mahallesi Ayazetepe Camisi’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Ardıç’ın ağabeyi de babasıyla birlikte kardeşinin cenaze namazında saf tuttu. Kılınan namazın ardından Ardıç Aktepe, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haberin Devamı

Güncel Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli: PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir
#Gündem

MHP lideri Devlet Bahçeli: PKK'nın fesih kararını ilan etmesiyle yeni bir aşamaya geçilmiştir

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş Erzurum'da yaralı olarak görüldü
#Gündem

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş Erzurum'da yaralı olarak görüldü

Kış uykusundan uyandılar! Uzmanlar Bitlislileri uyardı
#Gündem

Kış uykusundan uyandılar! Uzmanlar Bitlislileri uyardı