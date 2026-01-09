Sapanca’da dehşet gecesi! Alacak-verecek kavgası kanlı bitti!

Haberin Devamı

Sapanca ilçesinde meydana gelen olayda, Memnuniye Mahallesi Muhtarı M.A. (44) ile C.B. (38) ve C.O.B. (34) arasında alacak-verecek anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine her iki tarafta yanında bulunan silahları ateşledi.

2 KİŞİ YARALANDI



Kol ve göğsünden vurulan mahalle muhtarı ve topuğundan vurulan C.O.B. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Mahalle muhtarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.