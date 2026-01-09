GAZETE VATAN ANA SAYFA
Sapanca’da dehşet gecesi! Alacak-verecek kavgası kanlı bitti!

09.01.2026 - 11:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde alacak-verecek anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada kol ve göğsünden vurulan mahalle muhtarı ağır, topuğunda vurulan bir kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Sapanca ilçesinde meydana gelen olayda, Memnuniye Mahallesi Muhtarı M.A. (44) ile C.B. (38) ve C.O.B. (34) arasında alacak-verecek anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine her iki tarafta yanında bulunan silahları ateşledi.

2 KİŞİ YARALANDI
 
Kol ve göğsünden vurulan mahalle muhtarı ve topuğundan vurulan C.O.B. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Mahalle muhtarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

