Kalbi durdu, 4 gün sonra gözlerini açınca inanamadı! 50 dakikalık müdahalenin ardından gelen mucize
Elazığ'da rahatsızlanıp hastaneye giderken yolda kalbi duran 45 yaşındaki Sertaç Varol, hastanede tam 50 dakika süren kalp masajıyla hayata döndürüldü. 4 gün boyunca entübe edilen ve 'Gizli kahramanlarım' dediği doktorların çabasıyla mucizeyi gerçekleştiren Varol, günler sonra gözlerini açtığında başından geçenlere inanamadı.
Elazığ'da yaşayan 45 yaşındaki Sertaç Varol, 27 Aralık günü sabah saat 09.00 sıralarında göğüs ağrısı şikayeti üzerine kardeşini arayarak kendisini hastaneye götürmesini istedi. Kardeşiyle birlikte Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne doğru yola çıkan Varol, yolculuk sırasında bilincini kaybetti. Hastaneye ulaştığı sırada kalbi duran hasta, acil servis ekibinin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 50 dakika süren kalp masajının ardından hayata döndürüldü. Acil servisteki müdahalenin hemen ardından anjiyoya alınan hastanın tıkalı olan damarları açıldı. Daha sonra yoğun bakıma alınan Varol, 4 gün boyunca entübe olarak tedavi gördü. Ardından kardiyoloji servisine alınan hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin serviste devam ettiği ve taburculuğunun planlandığı öğrenildi.
Tedavi sürecini ve yaşadıklarını anlatan hasta Sertaç Varol, "27 Aralık günü sabah saat 08.30-09.00 civarında kardeşimi arayarak göğüs rahatsızlığı yaşadığımı söyledim ve beni hastaneye götürmesini istedim. Kardeşimle birlikte Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne doğru yola çıktık. Yolculuk sırasında bilincimi kaybettim. Dört gün sonra gözlerimi açtığımda, yolda kalbimin durduğunu, hastanede gerekli müdahalelerin yapıldığını ve bir süre uyutulduktan sonra uygun görülen zamanda uyandırıldığımı öğrendim. Kalp krizi geçirdiğimi ve bu süreçte acil serviste görev yapan tüm doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları tarafından gerekli müdahalelerin yapıldığını söylediler. Yoğun bakım sürecinde de çalışanların ilgisi ve desteği çok fazlaydı. Bu süreçte hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Dört gün sonra uyandığımda başıma neler geldiğini öğrendim. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına ve personele teşekkür ediyorum. Benim için gizli kahramanlar oldular. En çok şaşırdığım nokta ise dört gün sonra uyanmış olmama rağmen yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmemesi. Kontrollerim halen devam ediyor ve sağlık durumumun iyi olduğunu bilmek beni mutlu ediyor" dedi.
Hastanın tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Çetin Mirzaoğlu, "Hastamız 45 yaşında. Yaklaşık 10 gün önce evde göğüs ağrısı şikayeti başlaması üzerine hasta yakınları tarafından hastaneye getirilmeye çalışılmış. Ancak ne yazık ki yolculuk sırasında hastanın kalbi durmuş. Hastaneye ulaştığında acil servis ekibimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek yaklaşık bir saat süren kalp masajı sonucunda hastanın kalbi yeniden çalıştırılmış. Kalp ritminin sağlanmasının ardından hastaya acil olarak anjiyografi yapılmış ve tıkalı olan iki damarı açılmış. Yaklaşık dört gün boyunca entübe edilen hastamız, dördüncü günün sonunda ekstübe edilerek servise alınmış. Serviste son kontrolleri yapılan hastanın, birkaç gün içerisinde taburcu edilmesi planlanmaktadır" şeklinde konuştu.
Yaşanan sürece tanıklık eden hasta yakını Serpil Hazar ise hastane personeline teşekkür ederek, "Hakikaten hastanemize ne kadar teşekkür etsek azdır. Acil servisten yoğun bakıma, yoğun bakımdan servise kadar tüm süreçte doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer sağlık personeli ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Kardeşim için herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına gerekli görülen tüm imkanlar seferber edildi. Bu süreçte yenidoğan yoğun bakım ünitesinden getirilen cihazlarla hipotermi uygulaması da yapıldı. Uzun süre devam eden müdahalelere rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması bizim için büyük bir şükür vesilesi oldu. Hastanemizin tüm imkanlarını hastaları için kullandığını birebir tecrübe ettik. Rabbim bir daha hiç kimseye böyle bir durum yaşatmasın" diye konuştu.