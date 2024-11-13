Sapanca Gölü'nde su çekildi! Tarih gün yüzüne çıktı

Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca kişinin içme su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde kuraklık sebebi ile su seviyesi düştü. Son 5 yılın en düşük seviyesine ulaşan gölde kot 30,06'a kadar geriledi. Kritik seviyelere gerileyen ve tehlike çanlarının çaldığı gölde suyun çekilmesi ile birlikte tarihi bir taş yapı kalıntıları ortaya çıktı. Daha önceki yıllarda da suyun çekilmesi ile birlikte ortaya çıkan taş dizisi Onur Arapoğlu tarafından havadan dron ile görüntülendi. Ayrıca balıkçılar tarafından da cep telefonu ile kayıt altına alınan yapı merak uyandırdı. Balıkçılar tarafından kaydedilen görüntülerde, “Sapanca Gölü'nde avdayız. Su seviyesi alçaldığında gölün ortasında bir kale çıkıyor diyorlardı Sapanca'da. Cami, kale veya kale diyen var. Suların çekilmesi ile bu yapı ortaya çıktı. Aslında ada” ifadelerine yer verildi.