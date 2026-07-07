20 yıldır böylesi görülmedi! Nemrut Krater Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü

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Yaklaşık 20 yıldır Nemrut Kalderası'nda kelebek gözlemi yaptığını belirten Subaşı, ilk kez bu kadar yoğun bir alıç kelebeği popülasyonuyla karşılaştığını söyledi. Alıç kelebeklerinin özellikle günün sıcak saatlerinde toplu halde toprak üzerine konarak mineral ihtiyacını karşıladığını ifade eden Subaşı, ortaya çıkan görüntülerin hem bilimsel hem de görsel açıdan büyük önem taşıdığını dile getirdi.