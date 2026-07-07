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20 yıldır böylesi görülmedi! Nemrut Krater Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü

07.07.2026 - 09:34Güncellenme Tarihi:

Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü'nde 20 yıldır böylesi görülmedi. Bilim insanlarını şaşırtan doğa olayı, ortaya hayran bırakan görüntüler çıkardı.

120 yıldır böylesi görülmedi! Nemrut Krater Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü

Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü, zengin doğal yaşamıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bölgede yoğun şekilde gözlemlenen alıç kelebekleri (Aporia crataegi), doğaseverlere görsel şölen sundu.

220 yıldır böylesi görülmedi! Nemrut Krater Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü

Belirgin siyah damarlı, yarı şeffaf beyaz kanatlarıyla dikkat çeken kelebeklerin toplu halde görülmesi, bölgede nadir rastlanan bir doğa olayı olarak değerlendirildi.

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320 yıldır böylesi görülmedi! Nemrut Krater Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi, kelebek gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı tarafından kayıt altına alınan görüntüler, adeta "kelebek tarlası"nı andıran manzarayı gözler önüne serdi.

420 yıldır böylesi görülmedi! Nemrut Krater Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü

Yaklaşık 20 yıldır Nemrut Kalderası'nda kelebek gözlemi yaptığını belirten Subaşı, ilk kez bu kadar yoğun bir alıç kelebeği popülasyonuyla karşılaştığını söyledi. Alıç kelebeklerinin özellikle günün sıcak saatlerinde toplu halde toprak üzerine konarak mineral ihtiyacını karşıladığını ifade eden Subaşı, ortaya çıkan görüntülerin hem bilimsel hem de görsel açıdan büyük önem taşıdığını dile getirdi.

520 yıldır böylesi görülmedi! Nemrut Krater Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü

Subaşı, "Nemrut Krater Gölü yaklaşık 20 yıldır gözlem yaptığım bir alan. Bol sayıda farklı türlerden kelebek görme imkanı var. Fakat bugün yaptığımız gözlemlerde daha önce görmediğimiz kadar bol miktarda alıç kelebeği olduğunu gözlemledik. Çok güzel videolar ve fotoğraflar çektik" dedi.