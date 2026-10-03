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Şanlıurfa'ya TEKNOFEST akını! Varank: Gençler gelecekte çığır açıcı işler yapacak

03.10.2026 - 15:20Güncellenme Tarihi:
Şanlıurfa'ya TEKNOFEST akını! Varank: Gençler gelecekte çığır açıcı işler yapacak

Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, TEKNOFEST’in en büyük çıktısının gençlerin katıldığı yarışmalar olduğunu ve o gençlerin gelecekte ‘çığır açıcı işler’ yapacağını söyledi.

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TEKNOFEST Güneydoğu etkinlikleri nedeniyle Şanlıurfa’ya akın yaşanıyor. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, TEKNOFEST'in iletişim paydaşı olan Demirören Medya Grubu'nun GAP Havalimanında kurulan 250 metrekarelik standını ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Demirören Medya Teknoloji standında D-Smart ve D-Tech Cloud tarafından ortak geliştirilen 'Dimi' hakkında bilgi alan Varank, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi standında öğrencilerle bir araya gelerek AI Reporter Studio ve AI FutureVerse uygulamalarını deneyimledi. Öğrencilerin geliştirdiği yapay zekâ ile spikerlik deneyimi sunan “AI Reporter Studio” projesi için mikrofonun başına geçen Varank, TEKNOFEST ile ilgili kısa bir haber sunum metni okudu. Demirören Yayınları’nın kültürel mirasın izini süren 27 koleksiyon eserinden oluşan sergisini de inceleyen Varank, Radyo D’nin cam stüdyosuna girdi.

Şanlıurfaya TEKNOFEST akını Varank: Gençler gelecekte çığır açıcı işler yapacak

 

YAPAY ZEKA ÖNCESİ SONRASI

Demirören Medya’nın TEKNOFEST standını ziyaretinde Mustafa Varank’a Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay da eşlik etti. Radyo D'nin canlı yayınına konuk olan Varank, yıkıcı teknolojilerin dünyayı değiştirdiğini söyledi.

Varank, sözlerine şöyle devam etti;

Bugün, 'Dünya yapay zekâdan önce şöyleydi ama artık yapay zekâdan sonra böyle' diyebiliyoruz. Çünkü bu alanda çok daha hızlı gelişmeler olacak. Nükleer teknolojiler dünyanın geleceğini, kaderini belirleyecek.

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Şanlıurfaya TEKNOFEST akını Varank: Gençler gelecekte çığır açıcı işler yapacak

VERİ MERKEZLERİ

Varank, dünyanın mevcut enerji teknolojileriyle veri merkezlerinin bile enerjisini karşılayamayacak hâle geleceğine dikkat çekerek “Farklı enerji teknolojilerinde, nükleer teknolojilerde farklı yatırımlara ihtiyacınız var. Bu alanların hepsinde Türkiye'nin var olması lazım." diye konuştu.

EN BÜYÜK ÇIKTI YARIŞMALAR

Varank, festivalin en büyük çıktısının gençlerin katıldığı yarışmalar olduğunun altını çizerek “O yarışmalarda emek harcayan gençler, emin olun gelecekte çığır açıcı işler yapacaklar. Biz buna inanıyoruz. Bunun örneklerini de şu anda görüyoruz.” dedi.

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