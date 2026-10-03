Mısır'da dev keşif: Kumların altından kayıp deniz çıktı: Çölün ortasında köpek balığı dişleri çıktı

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Bugün dünyanın en kurak ve kavurucu bölgelerinden biri olan Mısır’daki Abu-Tartur Platosu, milyonlarca yıl öncesine uzanan olağanüstü bir keşfe sahne oldu. Bilim insanlarının yürüttüğü paleontolojik kazılarda gün ışığına çıkarılan 7 farklı köpek balığı türüne ait fosilleşmiş dişler, bu ıssız çölün bir zamanlar devasa ve hareketli bir okyanus tabanı olduğunu kanıtladı.

70 MİLYON YILLIK KAYIP DENİZ CANLANDI

Araştırma bulgularına göre, günümüzün en kurak coğrafyalarından biri olan Abu-Tartur, Kretase döneminin sonlarında (yaklaşık 70 milyon yıl önce) sıcak, sığ ve tropikal sularla kaplıydı. Bölgede ortaya çıkarılan zengin fosil kalıntıları, buranın dönemin en büyük deniz avcıları için adeta bir yaşam alanı olduğunu gösteriyor.

AFRİKA’DA BİR İLK: GOBLİN KÖPEK BALIĞININ AKRABASI SAHNEYE ÇIKTI

Kazılarda tespit edilen 7 farklı tür, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Bu türler arasında, günümüzün derin denizlerinde yaşayan gizemli goblin köpek balığının atalarından biri olan Scapanorhynchus raphiodon, ilk kez Afrika kıtasında rapor edildi. Bunun yanı sıra Serratolamna serrata ve Squalicorax bassanii gibi dönemin ikonik avcı türleri de Mısır sınırları içinde ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde belgelenmiş oldu.

NEDEN SADECE DİŞLER BULUNDU?

Uzmanlar, köpek balığı iskeletlerinin kıkırdaktan oluştuğu için fosilleşmeye uygun olmadığını ve çok nadiren günümüze ulaştığını belirtiyor. Ancak son derece sert bir mine yapısına sahip olan ve yaşamları boyunca binlercesini döken dişler, milyonlarca yıl boyunca bozulmadan kalarak bu kayıp su altı dünyasının bugün eldeki en net kanıtı oldu.

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BÖLGENİN ZENGİN GEÇMİŞİ AYDINLANIYOR

Abu-Tartur platosunun devasa fosfat yataklarıyla ünlü olması, antik dönemde bu suların besin maddeleri açısından olağanüstü derecede zengin bir ekosisteme ev sahipliği yaptığını da doğruluyor. Yoğun besin zinciri, bölgedeki devasa köpek balığı popülasyonunun hayatta kalmasını ve fosilleşme sürecinin kusursuzlaşmasını sağladı.

Bilim insanları, çöllerin derinliklerinde saklı bu tür keşiflerin, Dünya’nın iklim, kıta hareketleri ve ekosistem tarihinin milyonlarca yıl içinde geçirdiği radikal dönüşümleri anlamak için kritik birer anahtar olduğunu vurguluyor.