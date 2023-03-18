Şanlıurfa'daki sel felaketinde son durumu Bakan Soylu, CNN Türk'te açıkladı

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle; Burası Karşıyaka Mahallesi, hem Haliliye'de hem Eyübiye'de hem de Karaköprü'de sel birçok mahalleyi vurdu. Bir değerlendirme yapılırsa Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde olmuştu, Giresun'da olmuştu. Bunları görmüştük. Bunların çok çok ilerisinde bir durum.

Tabi depremle karşı karşıya kaldığımız için belki biraz tam anlaşılamadı ama burada yoğun bir çalışma var. Allah razı olsun bütün birimlerimiz, valiliğimizin koordinasyonunda, Hazine Bakanımız da burada, Tarım Bakanımız da geldi gitti. DSİ Genel Müdürümüz, İller Bankası Genel Müdürümüz bütün arkadaşlarımız burada. Ciddi bir çalışma yapılıyor. Hem yukarı Sancaktar Mahallesi var, oradaydık. Tarihi bir hata var. Bunu söylemem lazım. Bu derelerin üzerini örtmek diye geçmiş zaman dilimlerinde özellikle bunu diğer vilayetlerde de gördük. 1980'li yıllarda böyle bir karar verilmiş. Derelerin üzeri örtülmüş. Oralar park ve yol yapılmış. Elbette ki bu yağış miktarı çok yoğun olduğu zaman taşıyamıyor. Yukarıdan gelen sular veya o derelerin üstü örtüldüğü zaman altını dolduruyor. Geriye havuzlama yapıyor ve taşkınlama oluyor. Onun için tüm bunlarla ilgili yıkımı da yapıyoruz.