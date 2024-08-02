Şanlıurfa'da korkunç kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Eyyübiye Mahallesi Millet Bahçesi önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 GB 7089 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara, ardından yolun karşısına geçmek isteyenlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibe sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 5 çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün de aralarında olduğu 3 kişi ise ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

VALİ DE KAZA YERİNDE

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da kazanın ardından bölgeye gelerek bilgi aldı. Vali Şıldak, kazada 5 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, "Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Yaralılar arasında iki yetişkin ve bir çocuk bulunuyor, bunlardan bir yetişkinin durumu ağır. Trafik hata affetmiyor ve bu üzücü kazanın sonuçları ağır oldu. Ailelerine başsağlığı diliyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.