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Şanlıurfa'da korku dolu anlar! Yangında balkonda mahsur kalan genç kız ve çocuk battaniyeye atlayarak kurtuldu

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, bir apartmanda elektrik kontağından çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın sırasında balkonda mahsur kalan genç bir kız ve küçük bir çocuk, çevredeki vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

25.10.2024 - 19:39 | | Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)
Şanlıurfa'da korku dolu anlar! Yangında balkonda mahsur kalan genç kız ve çocuk battaniyeye atlayarak kurtuldu

Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın 3’üncü katında elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı.

Şanlıurfada korku dolu anlar Yangında balkonda mahsur kalan genç kız ve çocuk battaniyeye atlayarak kurtuldu

Kısa sürede tüm evi saran alevler, bir genç kız ve çocuğun balkonda mahsur kalmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye ekipleri gelmeden önce dumandan etkilenen ismi öğrenilemeyen genç kız ve çocuk, vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu.

Şanlıurfada korku dolu anlar Yangında balkonda mahsur kalan genç kız ve çocuk battaniyeye atlayarak kurtuldu

Genç kız ve çocuğun yangından kaçmak için balkondan atlayışları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kurtarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfada korku dolu anlar Yangında balkonda mahsur kalan genç kız ve çocuk battaniyeye atlayarak kurtuldu

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