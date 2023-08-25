Şanlıurfa'da can pazarı! TIR 8 araca daldı ortalık savaş alnına döndü
Şanlıurfa'da seyir halindeki TIR, yol bakım nedeniyle yol kenarında bekleyen araçlara çarpmamak için önünde bulunan 8 aracın arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.
25.08.2023 - 21:03 | | Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)
Kaza, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Akçakale- Suruç çevreyolunda meydana geldi. Kent merkezine doğru ilerleyen ve sürücüsü öğrenilmeyen 63 PY 40 plakalı TIR, yol kenarında, bölgede yürütülen yol bakım çalışması nedeniyle bekletilen araçlara çarpmamak için önünde bulunan 8 aracın arasına daldı.
Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçlarda yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.