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Şanlıurfa'da can pazarı! TIR 8 araca daldı ortalık savaş alnına döndü

Şanlıurfa'da seyir halindeki TIR, yol bakım nedeniyle yol kenarında bekleyen araçlara çarpmamak için önünde bulunan 8 aracın arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

25.08.2023 - 21:03 | | Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)
Şanlıurfa'da can pazarı! TIR 8 araca daldı ortalık savaş alnına döndü

 

Kaza, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Akçakale- Suruç çevreyolunda meydana geldi. Kent merkezine doğru ilerleyen ve sürücüsü öğrenilmeyen 63 PY 40 plakalı TIR, yol kenarında, bölgede yürütülen yol bakım çalışması nedeniyle bekletilen araçlara çarpmamak için önünde bulunan 8 aracın arasına daldı.

Şanlıurfada can pazarı TIR 8 araca daldı ortalık savaş alnına döndü

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçlarda yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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