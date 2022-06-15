Şanlıurfa'da 6 ay süren ‘alo’ soygunu! İşinsanının 50 milyon lirasını çaldılar...

Şanlıurfalı ‘alo çetesi’, 52 yaşındaki ihracatçı Nevra K.’den 6 ay boyunca ‘terör operasyonu’ yalanını sürdürerek toplam 50 milyon lira aldı. Nevra K. iki kez 10’ar milyon lira nakit verdiği çetenin baskısıyla Teşvikiye’deki dairesini satıp 30 milyon lira daha ödedi. İşinsanı, dolandırıldığını çete üyeleri kendisiyle bağlantıyı kesince anladı.

Sözde polis tüm kimlik bilgilerini peş peşe sıraladığı Ceren A.’yı ikna etti. Ceren A. kendi gibi mühendis eşiyle birlikte yanına 500 bin dolar aldı ve parayı İstanbul Sarıyer’deki bir parkta yanına gelen sözde polise teslim etti. Sözde operasyonu adım adım Ceren A.’ya anlatan sahte polis, bankalarda farklı para hareketleri tespit ettiklerini, bu parayı da kendilerine teslim etmeleri gerektiğini söyledi. Ceren A. ertesi gün Göktürk’teki bir parka giderek 400 bin doları teslim etti. Ardından Ceren A. eşiyle ortak hesaptaki son parası olan 70 bin doları da Bakırköy’deki Botanik Park’ta dolandırıcılara kendi eliyle verdi. Dolandırıcılar son olarak evlerini satmasını isteyince, Ceren A. polise başvurdu.

ÇANTA GÖTÜRDÜ

Aynı çetenin o günlerde bir diğer hedefi ise ihracatçılık yapan Nevra K. (52) oldu. Çete üyesi sözde polis, aynı taktikle Nevra K.’nin gözünü korkuttu. Nevra K. bankadan 10 milyon lira çekerek, çantalara doldurduğu paraları yanına gelen kuryeye teslim etti. Nevra K. sözde operasyonun her anından haberdar ediliyor, gözaltına alınanların isimleri bile kendisiyle paylaşılıyordu. Çetenin oyununa kapılan Nevra K. bankadaki tüm nakiti olan 10 milyon lirayı daha çekerek kendisiyle buluşan sözde polise teslim etti.

‘EVİ SAT, PARAYI VER’

Çete üyeleri Nevra K. ile 6 ay boyunca iletişimde kaldı. Kadının neredeyse her adımını izledi. Yaşadıklarını ailesi de dahil kimseye anlatamayan Nevra K. ile irtibatta olan çete üyesi, son olarak Teşvikiye’deki evini satmasını ve tüm birikimini kendilerine teslim etmesini istedi. Nevra K. evi sattı ve tüm birikimini bankadan çekti. Sözde polis iki kişi, Nevra K.’den teslim aldıkları 30 milyon lirayı daha bir otomobilin bagajına koyarak yanından ayrıldı. Çete üyelerinin paraların tümünü sömürdükten sonra bağlantıyı kestiği Nevra K. gerçek polisleri aradığında dolandırıldığını anladı.

‘DİNLEMEDEN TELEFONU KAPATIN’

Organize, narkotik gibi kritik şubelerde çalışan emekli polis İsa Altun’un son görev yeri adliyelerdi. Meslek yaşantısı boyunca karşılaştığı olayları kaleme alan İsa Altun, tele dolandırıcılardan kurtulma yöntemlerini şöyle anlattı: “Polis asla telefonla vatandaşı arayıp operasyonla ilgili bilgi vermez, para istemez. Eğer sizi arayan bir kişi polis olduğunu söyleyip altın, para ve banka diyorsa polis değildir. Karşınızdaki kişiyi dinlemeden telefonu kapatın. Mahallenizdeki karakola giderek yaşadıklarınızı anlatıp şikâyetçi olun.”

9 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği kayıtlara geçmiş en büyük vurgunla ilgili özel ekip kurdu. Çetenin merkezinin Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde olduğu tespit edildi. Polis 46 kişilik dolandırıcılık çetesindeki isimlerin tümünü tek tek deşifre etti. İstanbul polisi önceki gün Şanlıurfa başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana’da eşzamanlı operasyonlar yaparak çetenin beyin takımının da arasında olduğu 36 kişiyi gözaltına aldı. Çete üyelerinin 3’ünün farklı suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi. Adreslerinde bulunamayan 7 kişi için ise operasyonlar sürüyor.

Çete üyelerinin iki vurgundan elde ettikleri paralarla Şanlıurfa’da 52 lüks araç, 24 arsa, 8 milyon liralık ev satın aldıkları, akaryakıt istasyonu ve lüks kadın kuaförü açtıkları tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla otomobiller ve mülklerin tapularına el koyuldu. (Çetin AYDIN/Hürriyet)