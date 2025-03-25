Sanatta sınırlar aşılıyor, sahneler rekora doymuyor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün son yıllarda elde ettiği başarıları sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Ersoy, paylaştığı mesajda sanat alanındaki büyümeyi vurgularken Devlet Opera ve Balesi’nin ulaştığı rekorlara ve yeni sezon çalışmalarına dikkat çekti.

Bakan Ersoy'un paylaşımı şu şekilde:

"Sanata verdiğimiz destekle yeni rekorların peşinde koşuyoruz!

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüz sanatta yeni rekorlara imza atıyor!

2023-2024 sezonunda:

- 44 yeni eser sahnelendi ve 1.009 temsilde 613 bin 276 sanatseverle buluştuk.

- Seyirci sayısında yüzde 27, temsil sayısında yüzde 44 artış yaşandı.

- Kültür Yolu Festivali’nde 15 şehirde 94 temsil sahnelendi ve 134 bin 844 sanatsever izledi.

- Çocuklara yönelik 246 etkinlik düzenlenerek 75 bin minik sanatsever opera ve baleyle buluştu.

Yeni sezonda sanat sahnesi daha da büyüyor!

Yerli eserimiz Gilgameş operası dünya prömiyerini yapacak.

Sanatseverleri büyüleyecek Kuğu Gölü, dünyaca ünlü dansçılarla sahnelenecek.

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Türkiye-Özbekistan kültürel iş birliği, Aspendos’ta tarihi bir buluşmaya sahne olacak.

Yetenek taramalarıyla da geleceğin yıldızlarını keşfedeceğiz.

Sanatın her dalında daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz!"

REKORLARLA DOLU BİR SEZON GERİDE KALDI

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 2023-2024 sezonunda sahnelediği eserler ve düzenlediği etkinliklerle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Genel Müdürlüğün sahneye koyduğu yeni eser sayısı ve seyirci sayılarında artış yaşandı.

Bir önceki sanat sezonunda 44 yeni eser sahnelendi ve toplam 1.009 temsil ile 613 bin 276 sanatseverle buluşturuldu.

Bu dönemde seyirci sayısında yüzde 27, temsil sayısında ise yüzde 44’lük bir artış kaydedildi.

Çocuklara yönelik etkinliklerde de 246 program düzenlenerek 75 bin sanatsever çocuk opera ve baleyle buluştu.

Kültür Yolu Festivali kapsamında 15 şehirde 94 temsil gerçekleştirilerek 134 bin 844 sanatsever bu etkinlikleri izledi.

YENİ SEZONDA DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞILACAK

Yeni sanat sezonunda Devlet Opera ve Balesi, sanatsal etkinliklerini çeşitlendirerek daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor.

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Bu kapsamda yerli eserlerin dünya prömiyerleri, uluslararası iş birlikleri, yeni sahne projeleri ve genç sanatçılara yönelik destek programları hayata geçirilecek.

Ahmet Adnan Saygun’un eseri olan Gilgameş operası ilk kez sahnelenerek 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

Klasik bale repertuarının önemli eserlerinden biri olan Kuğu Gölü, dünyaca ünlü dansçılar Iana Salenko ve Daniil Simkin’in katılımıyla sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye ve Özbekistan arasındaki kültürel iş birliği kapsamında, Özbekistan Ali Şir Nevai Adına Bolşoy Opera ve Bale Tiyatrosu, Aspendos’ta özel bir gösteri sunacak. Böylece iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlanacak.

Genç sanatçıların desteklenmesine yönelik çalışmalar da yeni sezonda genişletilecek.

Yetenek taramaları kapsamında düzenlenecek seçmelerle genç sanatçılar sahneye kazandırılacak.

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Özellikle 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında genç sanatçılar için özel performanslar gerçekleştirilecek.

Güzel sanatlar liseleri öğrencilerine yönelik eğitim projeleri kapsamında ise Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri tarafından çeşitli eğitim gezileri düzenlenecek.

Öğrencilerin sahne sanatlarıyla daha yakından tanışması sağlanarak geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunulacak.

İlki düzenlenecek Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında yetenek taramaları genişletilecek. 2024 yılında altı ilde gerçekleştirilen yetenek taramalarının ardından, 2025’te Afyonkarahisar, Karabük, Tekirdağ, Edirne, Bilecik, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Isparta, Uşak, Kars ve Amasya illerinde de yeni taramalar düzenlenecek. Hedef, 360 öğrenciye ulaşmak ve genç yetenekleri keşfetmek olacak.

Ayrıca, 2025 Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde 19 şehirde 54 eser sahnelenecek ve toplam 101 temsil gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerle yaklaşık 145 bin sanatsevere ulaşılması planlanıyor.