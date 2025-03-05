Sanat dünyasından Bahçeli’ye ‘süreç’ teşekkürü

Milliyet'te yer alan habere göre sanatçılar Yılmaz Erdoğan ve Oktay Kaynarca, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonu nedeniyle evde dinlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla aradı. Bahçeli’ye geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan ve Kaynarca’nın “Terörsüz Türkiye” sürecine katkısı nedeniyle Bahçeli’yi tebrik ettiği öğrenildi. Bahçeli’nin ise Yılmaz Erdoğan’ın Kanal D’de yayınlanan İnci Taneleri dizisini beğenerek takip ettiğini söylediği kaydedildi.



Bahçeli ise, İmralı çağrısının ardından DEM Parti heyetindeki isimleri tek tek arayarak, açıklamadan duyduğu mennuniyeti dile getirmişti. Bahçeli, eşinin geçireceği önemli operasyon nedeniyle özel izinle Edirne Cezaevi’nden çıkışına izin verilen Selahattin Demirtaş ile de bu sırada görüşmüş ve süreci destekleyen açıklamaları nedeniyle memnuniyetini dile getirmişti.