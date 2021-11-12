Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın acılı annesinden yürek yakan sözler! 'Adalet istiyorum'

İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı.

Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi dün Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'KUZUMU BENDEN AYIRDILAR'

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, gözyaşları içinde, kızının yolda yürürken katledildiğini söyledi. Cengiz, "Onu doğradılar. Sahipsiz yakaladılar. Yerlere serdiler. Düşmanı değildi. Kırdılar gülümü. Kuzumu benden ayırdılar. Namusuyla ekmek parası kazanmaya gitti. Düğün yapacaktı benim kızım. Onu paramparça ettiler. Ben herkesten adalet istiyorum. Arkadan saldırmış hain. Aklı yokmuş, hastaymış. Aklın yoktu da nasıl arkadan saldırdın benim kızıma? Asıl suç onun ailesinde; madem hastaysa çocuğunu hastaneye götür. Neden benim yavrumun kanlarını yere akıttı? Kurban etti benim yavrumu. Ben adalet istiyorum. Benim yavrum onun düşmanı değildi. Düşman bile böyle yapmaz, tuzak kurmaz" diye konuştu.

'YAVRUM SENİN ADIN DA ONLARIN İÇİNE YAZILDI'

Samuray kılıcının satışı hakkında ise anne Cengiz, "Amaç dışında kullanacak birine neden satılıyor? Niye canlar yanıyor? Günahsız yavrumu yerlere seriyor" dedi.

Başak Cengiz'in, kadın cinayetlerini televizyonda izlediğinde ağladığını ve bir şey yapılması gerektiğini söylediğini anlatan Cengiz, "Yavrum senin adın da onların içine yazıldı. Ben sadece ağlıyorum, bir şey yapamıyorum" diye konuştu.

BABA CENGİZ: KILIÇLARIN SATIŞI YASAKLANMALI

Baba Avni Cengiz ise acılarının büyük olduğunu belirterek, "Kızımızı 5 yıl okuttuk. İş bulamadı, bunalıma girdi. İş bulduktan sonra da böyle bir şey başımıza geldi. Kızımızı resmen katlettiler. O cani idam edilsin istiyoruz. Ayrıca akli dengesi yerinde değilse nasıl 2 üniversite bitirmiş? Nasıl o kılıçları alıyor veya kim ona aldırıyor? Kılıçların satışı yasaklanmalı" dedi.

BAŞAK'IN DAYISI: ANNESİ, SANIK SANDALYESİNDE OTURMALI

Başak Cengiz'in dayısı Ufuk Çağlayan ise Can Göktuğ Boz'un annesinin avukat olduğunu ve çocuğunun savunulmasını istediğini belirterek, "Böyle bir şey olamaz. O kadının avukat sandalyesinde değil sanık sandalyesinde oturması lazım. Sen çocuğunun belasından uzak durmak için ayrı bir ev aç sonra sal dışarı, gitsin birisini öldürsün. Böyle bir şey var mı? Bizim çocuğumuzu kim geri verecek? Sen ona nasıl kıydın? Biz onun eline dokunamıyorduk, yüzüne bakamıyorduk, dokunmaya kıyamıyorduk; nasıl kıydın ona? 'Akli dengesi yerinde değil' deniyor. Siz nasıl anne, babasınız? 'Parasını veririm, kirada oturturum, bela benden uzak dursun; herhangi birini öldürürse de öldürsün'. Böyle bir mantık olabilir mi?" diye konuştu.

Taziyeleri kabul eden Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz, tarif edilemez bir acı yaşadıklarını belirtti. Başak Cengiz'in herkes tarafından sevilen örnek bir kişi olduğunu dile getiren ağabey Cengiz, yaşanan olayı ve vefat haberini alınca büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Fatih Cengiz, "Başak her zaman dürüst, hiçbir zaman yalan söylemeyen, kimsenin arkasından konuşmayan, herkese yardımcı olmaya çalışan, hayvan sevgisi olan bir insandı. Başımıza geleceğini bilmiyorduk ama televizyonlarda kadın cinayetleriyle ilgili haberleri gördüğünde bu konuda kesinlikle bir şey yapılmasını gerektiğini söyleyerek ağlayan birisiydi. Başak böyle bir şeyi hak etmedi" dedi.

Kardeşi Başak Cengiz'in, nişanlısı Mahir Mızrak ile evlilik ve iyi bir mimar olma hayali kurduğunu anlatan Fatih Cengiz, topluma faydalı bir insan olmak için çalıştığını anlattı.

Cengiz'in ablası Zennure Türk ise kardeşini öldürenin ailesinin de cezalandırılmasını istedi. Failin avukat annesinin avukatlık belgesinin geri alınmasını talep eden Türk, "Gelsin benim kardeşimi savunsun, annemi savunsun" dedi.

"EN AĞIR CEZANIN VERİLMESİ GEREKİYOR"

Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak ise hayallerinin yarım kaldığını söyledi.

Cengiz'i almak için pazar günü İstanbul'a gitmeye hazırlandıklarını ifade eden Mızrak, en kısa zamanda düğün yapacaklarını, evlendikten sonra yaşayacakları bir ev aradıklarını anlattı.

Mızrak, şunları kaydetti:

"Bu acıyı yaşayan bilir. Taziye mesajları gelip geçici. Bu kor hepimizi ömür boyu yakacak. Başka birilerinin de yanmaması için önlemler alınmasını istiyorum, yalvarıyorum. Bizim meleğimiz savunmasız şekilde gitti. Allah onu cennetine alsın. Bu suçlulara en ağır cezanın verilmesi gerekiyor, yoksa haftaya başka bir Başak Cengiz haberleri duyacağız."

NİŞANLISININ ÇİÇEĞİ CENGİZ'İN YATAĞINDA

Bir inşaat projesi için İstanbul'da bulunan ve burada uğradığı saldırıda yaşamını yitiren Cengiz'in, bir yakınına sosyal medyadan 22 Eylül'de gönderdiği mesajda baharda düğün yapmayı planladığını yazdığı ortaya çıktı. Cengiz'in, babaevindeki odasında düğün eşyalarının yanı sıra nişanlısı Mızrak tarafından gönderilen çiçek de yer alıyor.