Samuray kılıcında hediyelik kılıfı! Satışı 68 yıldır yasak ama...

İstanbul'da hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Başak Cengiz'in ölümüne neden olan samuray kılıcı 1953'ten bu yana Türkiye'de yasak. Çok bilinen bir satış sitesinde 849 liraya satılan bir Samuray kılıcının altında, tek vuruşta birden fazla pet şişeyi ikiye böldüğü bir video yer alıyor. Bir başka ilanda ise kılıcın her iki yüzünün de itina ile keskinleştirildiği yazılı. Yaşınıza ya da kim olduğunuza bakmaksızın kolayca satılan ürünler bunlar. Üstelik de uzmanlara göre bir tabancadan daha tehlikeli. Mimar Başak Cengiz’in sokak ortasında kurban gittiği Cinayet de kolayca elde edilen bu tür silahların tehlikesini gözler önüne seriyor. Üstelik katil Can Göktuğ Boz’un evinde neredeyse bir düzine daha kılıç ele geçirilmişken.

ASLINDA 1953’TEN BU YANA YASAK

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun 1953 yılında hazırlanarak yürürlüğe konulmuş. Kanunda, “Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması yasaktır” deniliyor. Kanun’a 1979 yılında yapılan değişiklikle silah isimleri tek tek sayılarak şu ekleme yapılıyor: “Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır.”

‘VAHİM NİTELİKTE SİLAH’ DENİLİYOR

Avukat Oktay Keskin’e göre, kılıç ve benzeri bıçaklar vahim nitelikte silahlar. Yargılamalarda çakıların bile vahim nitelikte silah sayıldığıyla ilgili onlarca karar olduğunu anlatan Oktay Keskin, kılıç satışını ise şöyle yorumluyor: “6316 sayılı kanun açık. Bunların imalatı ve satışı yasak. Ancak birçok vahim nitelikte bu ve benzeri silahlar internet üzerinden kolayca satılabiliyor. Yasanın etrafından dolanıp bunlar için hediyelik eşya diyorlar. Bu durumun önüne geçilmesi gerekiyor. Oysa ki polisin yaptığı uygulamalarda üzerinizde çakı bile bulunsa bununla ilgili tutanak tutulur. Tedbir almak şart.” (Ayşegül Usta - Burcu PURTUL UÇAR / İstanbul)

HUKUK, SAMURAY KILICI İÇİN NE DİYOR

CEZASI 5 YIL HAPİS

Hüseyin Ersöz (Avukat): 6136 Sayılı Kanun sadece ateşli silahlara ilişkin olmayıp bıçaklar ile saldırı ya da savunma amaçlı yapılmış aletlerin Türkiye’ye sokulması, satılması, satın alınması ya da üretilmesini yasaklayan hükümler içermektedir. Bu çerçevede ‘samuray kılıcı’ olarak isimlendirilen saldırı amaçlı alet de yasak eşyalar arasında yer almaktadır. Kanun’un 14/1. maddesinde düzenlenen suçun cezası ise 2-5 yıl arasında hapis ve 200 güne kadar para cezasıdır. Bu aletlerin ‘hediyelik eşya’ adı altında satılması ise Kanun’un 15. maddesinde yasaklanmış ve suç olarak nitelendirilmiştir. Bu suçun cezası ise 6 ay-1 yıl arasında hapis ve 25 güne kadar adli para cezasıdır.

ÖZEL KURALLAR VAR

Erdal Kılbaşoğlu (Avukat): 6136 sayılı yasanın 4’üncü maddesine göre ülke içinde kılıç yapılması yasaktır. Sadece bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığı’nca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir.

DEKORDA SINIR YOK

Gökhan Ahi (Avukat): Kesici delici özelliği olmayan, dekoratif amaçlı imitasyon ürünler için bir sınırlama yok ancak tüm özellikleriyle ‘saldırı ve savunmada kullanılmaya’ müsait olan, kanuna göre tanımı yapılan bıçak ve aletlerin satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır. Bu tür aletler sadece ruhsatlı avcılık ve silah dükkânlarında belge ile satılabilir.

ANTİKA İTHAL EDİLİR

Adil Serdar Saçan (Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve avukat): Bu tür kılıçları yurtdışından getirebilmek için antika değeri olması gerek. Bu tür kılıçların eğer antika değeri varsa, tarihi değeri varsa yurtdışından getirtilebilir.





BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ

İSTANBUL'da hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz (27) tarafından yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz (28), memleketi Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye genç mimarın babası Avni ve annesi Beyhan Cengiz ile nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda yakını katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Mahir Mızrak, “Kendisi bir melekti ve bu dünyaya fazlaydı, bu yüzden çekip gitti. Pazar günü işi bitiyordu, onu alıp gelecektim. Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik” dedi. Sinir krizi geçiren anne Beyhan Cengiz ise kızının tabutuna sarılarak “Yavrumu dalından kopardılar, yavrumu doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim” diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi. Başak Cengiz, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. (Fatih POYRAZ - Burak TEKİN / DHA)





BAŞAK CENGİZ NEZDİNDE HEDEF ALINAN İNSANLIK

İSTANBUL Ataşehir’de kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz olayına ilişkin siyasilerden tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, “Başak kızım... Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz” mesajı paylaştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bilinçlendirme seferberliğine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Çelik, Twitter hesabından “Başak Cengiz nezdinde hedef alınan tüm insanlıktır, tüm kadınlarımızdır” dedi.