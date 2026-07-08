Zonguldak'ta çocuk yaşta başladığı mesleğini 61 yıldır elinden bırakmadı

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Bir dönem atölyesinde dört kişinin çalıştığını ifade eden Yavuz, "Bir kalfamız vardı, rahmetli oldu. Oğlum da benim meslektaşım. Şu anda Düzce'de terzilik yapıyor. Yıllarca kamu kurumlarına, daire müdürlerine ve Demir Çelik çalışanlarına özel dikim elbiseler yaptım" diye konuştu.