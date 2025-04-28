Samsun'daki heyelan faciası! 3 ölüme 1 tutuklama

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelan faciasında, göçük altında kalan baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina Kaya (7) ve Ayla Kaya (5) hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtarıldı.

Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62) ile sahibi M.Z.G.(70) "taksirle birden fazla kişinin ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan M.Z.D. ve K.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.