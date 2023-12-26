GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Samsun’da uyuşturucu ticaretine operasyon! Gözaltılar var
ABONE OL

Samsun’da uyuşturucu ticaretine operasyon! Gözaltılar var

Samsun’un İlkadım ilçesinde otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

26.12.2023 - 15:55 | | DHA
Samsun’da uyuşturucu ticaretine operasyon! Gözaltılar var

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’ndeki bir otomobilde arama yaptı.

Pencerede yakalanan taciz şüphelisi serbest bırakıldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRPencerede yakalanan taciz şüphelisi serbest bırakıldıHaberin Tüm Görselleri

Aramalarda, uyuşturucu madde imal etmeye yarar 3 paket halinde 38,53 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 0,1 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli, ‘uyuşturucu ticareti’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

GÜNCEL HABERLER

İstanbul pazarlarında kestane alarmı! Ucuz fiyatlı Çin kestanesi ile yerli kestane nasıl ayırt edilir? İşte aradaki fark...

İstanbul pazarlarında kestane alarmı! Ucuz fiyatlı Çin kestanesi ile yerli kestane nasıl ayırt edilir? İşte aradaki fark...

Borsacı Nihat Özçelik ve 8 kişi gözaltına alındı

Borsacı Nihat Özçelik ve 8 kişi gözaltına alındı

Asgari ücret açıklanıyor, tarih belli oldu! İşte zam oranı ve masadaki son rakam

Asgari ücret açıklanıyor, tarih belli oldu! İşte zam oranı ve masadaki son rakam