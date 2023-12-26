Samsun’da uyuşturucu ticaretine operasyon! Gözaltılar var

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’ndeki bir otomobilde arama yaptı.

Aramalarda, uyuşturucu madde imal etmeye yarar 3 paket halinde 38,53 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 0,1 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli, ‘uyuşturucu ticareti’ suçlamasıyla gözaltına alındı.