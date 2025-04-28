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Samsun'da toprak kayması! Enkaz alında kalanları kurtarma çalışması sürüyor

28.04.2025 - 00:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Samsun'da toprak kayması! Enkaz alında kalanları kurtarma çalışması sürüyor

Samsun’da meydana gelen heyelanda enkaz altında kalanları kurtarma çalışması devam ediyor.

Olay, saat 23.00 sıralarında Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde bir AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan kişilerin olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, enkaz altındakileri sağ kurtarabilmek için zamana karşı yarış başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu bir kadın yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kayaları kaldırmak için bölgeye iş makineleri de sevk edilirken, ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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