Samsun'da polisin kovaladığı narkotik şüphelisi aracında intihar etti

Samsun'da polisin takibinde olan bir kişi yakalanınca kafasına tabancayla ateş ederek hayatına son verdi.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sivil polis ekiplerinin takip ettiği Soner O.(42) polis aracının aracının önünü kesmesi sonucu yakalanınca bu sırada içinde bulunduğu araçta tabancasını kafasına dayadı. Polisin "Yapma" sözleri üzerine Soner O. tetiği çekerek kendini başından vurdu. Ağır yaralanan Soner O., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Soner O., acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.