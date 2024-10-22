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Samsun'da öğrencileri taşıyan okul servisi devrildi: 9 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kontrolden çıkan okul servisi devrildi. Yaşanan kazada 7'si öğrenci 9 kişi yaralandı.

22.10.2024 - 15:36 |
Samsun'da öğrencileri taşıyan okul servisi devrildi: 9 yaralı

Susuz Mahallesi Ballık mevkisinde, Esme Gögül yönetimindeki ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki 7 öğrenci ve 1 görevli yaralandı.

Sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi ve Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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