Samsun'da koyun hırsızlığından gözaltına alınan şahıslar gerçek ortaya çıkınca serbest kaldılar

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ., otlayan koyununun çalındığını belirterek, polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis yaptığı araştırma sonucu koyunun çalınıp götürüldüğü iddia edilen aracın plakasını tespit etti. Koyunu götürüp 8 bin liraya sattıkları tespit edilen N.T.(35) ve D.Y.(31) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan N.T. ve D.Y. suçlamaları kabul etmediler. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen N.T. ve D.Y.'nin koyunu çalmadıkları, koyunun sahibinin oğlunun kendilerine borcu olduğu, borca karşılık A.İ.'nin eşinin kocasından habersiz kendilerine "Koyunu satın, paranızı alın" diye verdiği ortaya çıktı. N.T. ve D.Y. savcı tarafından serbest bırakıldı.