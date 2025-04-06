Kaza, saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda Samsun-Ordu karayolu Ã‡arÅŸamba ilÃ§esi KaraaÄŸaÃ§ mevkisinde meydana geldi.

Ordu istikametine seyir halinde olan Zekeriya AteÅŸ (59) idaresindeki 06 DV 3250 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refÃ¼jden karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§erek Samsun istikametine seyir halinde olan Taner AydÄ±n (33) idaresindeki 55 FA 026 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±.

Kaza sonucu sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Zekeriya AteÅŸ, otomobilde bulunan GÃ¼lcan AteÅŸ (49) ile diÄŸer otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Taner AydÄ±n ile yanÄ±nda bulunan AydÄ±n AydÄ±n (58) olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. AÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kurtarÄ±lan Emirhan AteÅŸ (24) ise kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã‡arÅŸamba Devlet Hastanesinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin cansÄ±z bedenleri savcÄ±lÄ±k incelemesinin ardÄ±ndan Ã‡arÅŸamba Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza neticesinde yolda trafik akÄ±ÅŸÄ± kontrollÃ¼ olarak saÄŸlandÄ±. Ã‡arÅŸamba KaymakamÄ± Mehmet Kamil SaÄŸlam da kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Kazayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor. (