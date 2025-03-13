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Samsun'da eğlenme mekanında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

13.03.2025 - 12:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)-

Samsun'da eğlenme mekanında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Narkotik ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından alkollü bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda cephanelik ele geçirildi. Operasyonda ruhsatsız silahlar, mühimmat, uyuşturucu ve kaçak içki bulundu.

Samsunda eğlenme mekanında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ekiplerin titizlikle gerçekleştirdiği operasyonda, mekanda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız otomatik tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 103 tabanca mermisi, 8 pompalı tüfek, 54 tüfek fişeği, 7 litre el yapımı alkollü içki, 23 sentetik hap ele geçirildi.

Samsunda eğlenme mekanında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyon kapsamında S.C.D. (27), M.B. (27), M.E.T. (24), M.A.A. (23), İ.Ç. (20) ve A.Y.K. (17) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ‘Vahim nitelikte silah bulundurmak’ suçundan işlem başlatıldı.

Samsunda eğlenme mekanında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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