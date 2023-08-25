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Samsun'da cuma namazı çıkışında dehşet! Silahlı çatışmada 2 ölü, 7 yaralı var

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle cuma namazı çıkışı yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

25.08.2023 - 18:12 | | SAMSUN (İHA)
Samsun'da cuma namazı çıkışında dehşet! Silahlı çatışmada 2 ölü, 7 yaralı var

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Melik Mahallesi'nde cuma namazı çıkışı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 Ağustos'ta aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünde husumet bulunan Abdullah Gül aracının içinde bulunan Muhammer Baysal'a silahlı saldırı düzenledi. Otomobile 8 kurşun isabet ederken, Muhammer Baysal olayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Abdullah Gül çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsunda cuma namazı çıkışında dehşet Silahlı çatışmada 2 ölü, 7 yaralı var

Cuma çıkışı çatışma
İki aile arasındaki husumet bugün cuma namazı çıkışı silahlı çatışmaya dönüştü. Cuma namazı çıkışı her iki taraf da birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Silahlı saldırıda Abdullah Gül'ün kardeşleri Yusuf Gül ve Hasan Gül hayatını kaybederken, Muzaffer Baysal, Muammer Baysal, Furkan Aydın, Fatih Sevinç, Eyüp Sözen, Basri Gül'ün de aralarında bulunduğu 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Yaralıların birçoğunun cami cemaati olduğu ve kazara vuruldu öğrenildi. Çatışma sırasında Samsun- Ordu karayolundan geçen bazı araçlara da kurşun isabet etti ve maddi hasar meydana geldi. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çarşamba Devlet Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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