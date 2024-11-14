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Samsun'da bir kişi kiralık ev bakmak için gittiği binanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti

Samsun'da 49 yaşındaki bir kişi, kiralık ev bakmak için gittiği binanın 6.katından düşerek hayatını kaybetti.

14.11.2024 - 12:46 | | İHA
Samsun'da bir kişi kiralık ev bakmak için gittiği binanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kır (49) bir yıl önce oturduğu Dilek Apartmanı'ndaki kendi dairesini satarak başka yere taşındı.

Samsunda bir kişi kiralık ev bakmak için gittiği binanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti

Kır, bu sabah, dairesini sattığı apartmana gelip kiralık daire aradı ve kapıcı dairesini tutmak istedi. Elinde 2 bavuluyla birlikte 8 katlı binanın 6.katına çıkan Mehmet Kır burada merdiven havalandırma penceresinden aşağı düştü.

Samsunda bir kişi kiralık ev bakmak için gittiği binanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti

Mehmet Kır'ın düştüğünü fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sevk edilen Mehmet Kır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsunda bir kişi kiralık ev bakmak için gittiği binanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti

Polis, Kır'ın düştüğü 6. kattaki merdivenlerde 2 adet valizini buldu ve yakınlarına teslim etmek için polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Samsun'da bir kişi kiralık ev bakmak için gittiği binanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti

Samsun'da bir kişi kiralık ev bakmak için gittiği binanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti