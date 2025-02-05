Samsun ve Antalya'da yolcu otobüsleri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun - Ankara karayolunun 25. kilometresi Yosunlu mevkisinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Giresun'a giden Şahin Çayan idaresindeki 28 ADP 531 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına girdi. Ardından arızasından dolayı yol kenarında park halinde bulunan ev eşyası yüklü 34 FHS 815 plakalı kamyona çarpan otobüs su kanalının kenarına çıktı.

Kazada yolcu otobüsü şoförü Şahin Çayan olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 16 yolcu da yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüste yolcu olarak ve kazayı yara almadan atlatan Dursun Çevik, "İstanbul'dan Giresun'a cenazeye gidiyordum. Ben arka koltukta oturuyordum. Uyumuşum. O sırada bir gürültü koptu. Araçta can pazarı yaşandı" dedi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ise; yolcu otobüsünün girdiği virajda 25 metreden yuvarlandığı kazada 10’u ağır, 28 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Antalya'dan Mersin yönüne giden Nihat Taşdemir yönetimindeki 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü girdiği virajda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu 25 metreden yuvarlandı. Bir ağaca çarpıp duran otobüste can pazarı yaşandı. Kazada otobüste bulunan 30 kişiden 28’i yaralandı. Bazı yolcular yaralı halde yola çıkmaya çalıştı. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. 50 jandarma personeli, 20 sağlık ekibi, 15 itfaiye ekibi yaralılara müdahale etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 10’unun durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, çalışmaları yerinde takip edip, ekipleri yönlendirdi.