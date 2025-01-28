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Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangın kontrol altına alındı

28.01.2025 - 10:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ceynak Grup Samsunport Sanayi Rıhtımı'nda demirli bulunan Uçak Kardeşler-Menas isimli kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine römorkörler, sahil güvenlik ve deniz polisi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun Limanında bulunan gemide çıkan yangın kontrol altına alındı

Geminin makine dairesinde çıkan yangına, yangın söndürme römorkörleri müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Gemi yangını ve söndürme çalışması dronla havadan görüntülendi.

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