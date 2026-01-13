Salat-ı Tefriciye (Nâriye) duası arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı Ne için okunur, okunma zamanı ve faziletleri nedir? Miraç Kandili özel: Salat-ı Tefriciye (Nâriye) duası ve faziletleri (2026)

Haberin Devamı

İslam alemi, 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) göğe yükselerek ilahi huzura kabul edildiği Miraç Kandili’ni idrak etmeye hazırlanıyor. Bu mübarek gecede kapıları açan, düğümleri çözen ve mucizelere vesile olan en güçlü dualardan biri şüphesiz Salat-ı Tefriciye (Nâriye) duasıdır.

İşte Miraç Gecesi’nin manevi ikliminde dertlerinize derman olacak Salat-ı Tefriciye duası Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu, anlamı ve 4444 sırrı...

MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL: SALAT-I TEFRİCİYE (NÂRİYE) DUASI VE FAZİLETLERİ (2026)

Halk arasında "4444 duası" olarak da bilinen Salat-ı Tefriciye, imkansız gibi görünen dertlerin çözümü ve hayırlı kapıların açılması için Miraç gecesi gibi mukaddes zamanlarda en çok sığınılan limandır.

SALAT-I TEFRİCİYE DUASI ARAPÇA YAZILIŞI

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذ۪ي تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَر۪يمِ وَعَلٰى اٰلِه۪ وَصَحْبِه۪ ف۪ي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ

SALAT-I TEFRİCİYE TÜRKÇE OKUNUŞU

"Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kürabü ve tuqdâ bihil havâicü ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül havâtimi ve yüstesqal ğamâmü bivechihil kerîmi ve alâ âlihî ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biadedi külli ma’lûmin lek."

SALAT-I TEFRİCİYE ANLAMI (MEALİ)

"Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e kâmil bir salât ve tam bir selâm eyle. O öyle bir zattır ki; kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar karşılanır, arzulara ve güzel sonuçlara ulaşılır ve O’nun keremli yüzü hürmetine bulutlardan yağmur boşalır. O’nun âline ve ashabına da her göz kırpışında ve her nefeste, Senin bildiğin şeyler sayısınca salât ve selâm eyle."

15 OCAK MİRAÇ GECESİ SALAT-I TEFRİCİYE NE İÇİN OKUNUR?

Miraç, Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden biridir. Bu mucizevi gecede Salat-ı Tefriciye okumanın hikmetleri şunlardır:

Düğümlerin Çözülmesi: Hayatınızda tıkanıklık yaşadığınız, bir türlü ilerlemeyen işlerin açılması niyetiyle okunur.

Ağır Sıkıntıların Def'i: Ruhsal veya maddi büyük buhranlardan kurtulmak için en tesirli duadır.

Hayırlı Muradlar: Evlilik, iş, sağlık gibi meşru dünya hacetlerinin kabulü için okunur.

Son Nefes Selameti: Mealde geçen "güzel sonuçlar" (hüsnül havâtim) ifadesi uyarınca, imanla göç etmek için okunur.

MİRAÇ GECESİ OKUNMA ZAMANI VE SAYISI

Salat-ı Tefriciye’nin en meşhur uygulama şekli 4444 defa okunmasıdır. Ancak Miraç gibi tek bir gecede bu sayıya ulaşmak zor olabileceği için şu yöntemler izlenebilir:

Grup Halinde Okuma: Aile fertleri veya dostlarla bu mübarek gecede toplamda 4444 sayısına ulaşılabilir. Kandil Özel Zikri: Eğer 4444 hedefi yoksa, Miraç gecesi hürmetine 11, 21 veya 41 defa okunarak kalbi dualar mühürlenebilir. Vakit: Kandil günü olan 15 Ocak sabahından başlayarak, gece yarısına kadar olan süre en kıymetli zaman dilimidir.

Miraç Kandili'nde Salat-ı Tefriciye Okumanın Faziletleri

İlahi Yardıma Vesiledir: İmam Kurtubi gibi büyük alimler, bu salavata devam edenlerin işlerinin kolaylaşacağını belirtmiştir.

Miraç Mucizesiyle Birleşir: Peygamberimizin ilahi huzura çıktığı bu gecede O’na salat getirmek, duanın arşa yükselmesini hızlandırır.

Rızık Kapılarını Açar: Devamlı okuyanların rızkında beklenmedik bereketler görüldüğü rivayet edilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: Salat-ı Tefriciye okurken konuşulur mu? Cevap: Mümkün mertebe ara vermeden ve kimseyle konuşmadan okunması kalbi huzur ve odaklanma (teveccüh) açısından daha efdaldir.

Soru: Ezbere bilmeyen kitaptan okuyabilir mi? Cevap: Evet, kağıttan veya telefondan bakarak okumanızda hiçbir sakınca yoktur.

Soru: Sayı şaşırılırsa ne olur? Cevap: Önemli olan niyet ve samimiyettir; ancak 4444 tamamlama niyetiniz varsa bir zikirmatik kullanmanız tavsiye edilir.