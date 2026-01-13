Salat-ı Tüncina (Münciye) duası arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve meali | Ne için okunur, okunma zamanı ve faziletleri nedir? Miraç Kandili Özel: Salat-ı tüncina (Münciye) duası rehberi (2026)

Haberin Devamı

Müslümanlar için "kurtuluş duası" olarak bilinen Salat-ı Tüncina, özellikle Miraç Gecesi gibi duaların reddedilmediği zaman dilimlerinde sıkça okunur. Bu dua, hem bir salavat-ı şerife hem de kapsamlı bir yakarıştır.

MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL: SALAT-I TÜNCİNA (MÜNCİYE) DUASI REHBERİ (2026)

SALAT-I TÜNCİNA DUASI ARAPÇA YAZILIŞI

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنْجِينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْض۪ى لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَد۪يرٌ

SALAT-I TÜNCİNA TÜRKÇE OKUNUŞU

"Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammed. Salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli ve’l âfât. Ve taqdî lenâ bihâ cemî’al-hâcât. Ve tütahhirunâ bihâ min-cemî’is-seyyiât. Ve terfe’unâ bihâ indeke a’led-deracât. Ve tübelliğunâ bihâ aqsal-ğâyât. Min-cemî’il-hayrâti fi’l-hayâti ve ba’del-memât. İnneke alâ külli şey’in qadîr."

SALAT-I TÜNCİNA ANLAMI (MEALİ)

"Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e (S.A.V) ve O'nun âline öyle bir salât eyle ki; o salât vesilesiyle bizi bütün korku ve afetlerden kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi katındaki en yüce derecelere yükselt ve bizi hayatta iken de öldükten sonra da bütün hayırların en son gayelerine ulaştır. Şüphesiz Sen her şeye kadirsin."

15 OCAK MİRAÇ GECESİ SALAT-I TÜNCİNA NEDEN OKUNUR?

Miraç Kandili, Peygamber Efendimize namazın hediye edildiği ve ilahi lütufların sağanak gibi yağdığı gecedir. Bu gece Salat-ı Tüncina okumanın amaçları şunlardır:

Haberin Devamı

Kurtuluş Vesilesi: Dünya ve ahiret korkularından emin olmak için okunur.

Hacetlerin Kabulü: Mealde de geçtiği üzere "bütün ihtiyaçların giderilmesi" niyetiyle semaya el açılır.

Manevi Temizlik: Günahların affı ve kalbin kötü huylardan arınması için bir vesiledir.

Belaların Def'i: Gelecek olan kaza ve belalara karşı manevi bir zırh oluşturur.

MİRAÇ GECESİ KAÇ DEFA OKUNMALIDIR?

Salat-ı Tüncina duası için belirlenmiş tek bir sayı olmamakla birlikte, İslam alimleri ve arifler belirli sayıların manevi tesirine dikkat çekmişlerdir:

Dilek ve Hacet İçin: Miraç gecesi niyet edilerek 41 defa okunması çok faziletlidir. Genel Zikir: Kandil boyunca her namazın ardından 3 veya 7 defa okunması tavsiye edilir. Büyük Sıkıntılar İçin: Bazı kaynaklarda bu mübarek gecede 313 defa (Bedir ashabı sayısı) okunmasının kapıları açacağı belirtilir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE SALAT-I TÜNCİNA OKUMANIN FAZİLETLERİ

Peygamberimize Selam: Bu dua ile Miraç mucizesinin sahibi Hz. Muhammed'e (S.A.V) en güzel selam gönderilmiş olur.

Korkulardan Emin Olmak: Geceyi bu dua ile ihya edenlerin içsel huzura kavuşacağı müjdelenmiştir.

Rızık ve Bereket: Haneye ve ömre bereket getirdiğine inanılır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: Salat-ı Tüncina abdestsiz okunur mu? Cevap: Evet, ezbere biliyorsanız abdestsiz zikir niyetine okuyabilirsiniz. Ancak Miraç gecesi gibi özel bir zamanda abdestli ve kıbleye yönelerek okumak duanın adabındandır.

Soru: Miraç Gecesi bu duayı okumak şart mı? Cevap: Şart değildir ancak Peygamberimizle olan bağımızı güçlendiren ve içeriği bakımından "kurtarıcı" bir dua olduğu için okunması büyük kazanç sağlar.

Soru: 2026 Miraç Kandili ne zaman? Cevap: 2026 yılı Miraç Kandili 15 Ocak Perşembe günüdür.